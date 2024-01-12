Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Arena BBB agita as praias capixabas nos próximos finais de semana
Ação da TV Gazeta

Arena BBB agita as praias capixabas nos próximos finais de semana

Atenção, preste muita atenção: a TV Gazeta vai agitar as praias do Espírito Santo com gincana do BBB. Veja o calendário das ações e os prêmios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 15:00

Arena BBB agita as praias capixabas nos próximos finais de semana
A Arena BBB vai promover games nas praias do ES Crédito: Rede Gazeta/Divulgação
Na última segunda-feira (08) começou o Big Brother Brasil 24, e o programa nos premiou com novidades. A primeira a gente sabe: Raquele Cardozo, moradora de Aracruz, foi selecionada para a casa mais vigiada do Brasil. A segunda é que os capixabas podem ter o ‘gostinho’ de participar do jogo nas praias do Espírito Santo. É hora do Arena BBB!
A TV Gazeta vai promover ações de Big Brother Brasil nas praias de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari nos próximos fins de semana. As datas são: este sábado (13), domingo (14), além dos dias 20, 21 , 26, 27 e 28 de janeiro. O local exato em que as ações vão acontecer será demarcado por windbanners e, no espaço, os participantes irão competir em desafios que se relacionam com o jogo. O vencedor leva para casa o Kit BBB, que contém guarda-sol, cadeira de praia e um cooler cheio de cerveja.
Mas… como será o jogo?
Tudo começa com um grande tabuleiro no chão. O participante vai jogar o dado numérico, andar a quantidade de casas que for indicada e cumprir o desafio correspondente. Ao todo serão cinco rodadas e cada uma delas terá um vencedor. Depois, os cinco finalistas disputarão o prêmio na rodada final.
De acordo com Leandro Neves, Gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta, a ideia desta ação é levar ao público a experiência de uma das provas mais tradicionais do programa.
“Ao longo do percurso, podem cair na xepa, no VIP, ganhar um monstro ou até mil estalecas. Tudo isso vai valer brindes ou prendas para proporcionar uma experiência bem próxima ao que os brothers e sisters vivenciam na casa mais vigiada do Brasil.”, explica.
Neves também expõe que a Arena BBB permite que o capixaba tenha mais contato com o universo da TV Gazeta e viva presencialmente o que é exibido em tela.
“Tudo isso, claro, criando experiências agradáveis, divertidas, lúdicas, que vão tornar aquele momento especial pra vida do nosso público.”, destaca.
A equipe da TV Gazeta estará presente na Arena BBB capturando os momentos mais emocionantes.

Veja Também

Se você estivesse na Xepa do BBB, o que faria de receita?

Raquele ou Raqueli: qual é o nome certo da capixaba do BBB 24?

BBB 24: capixaba Raqueli é doceira e fã de Jojo Todynho; conheça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta BBB TV Gazeta Praias do es Bbb24 big Brother Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados