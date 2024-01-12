Arena BBB agita as praias capixabas nos próximos finais de semana

A Arena BBB vai promover games nas praias do ES Crédito: Rede Gazeta/Divulgação

Na última segunda-feira (08) começou o Big Brother Brasil 24, e o programa nos premiou com novidades. A primeira a gente sabe: Raquele Cardozo, moradora de Aracruz, foi selecionada para a casa mais vigiada do Brasil. A segunda é que os capixabas podem ter o ‘gostinho’ de participar do jogo nas praias do Espírito Santo. É hora do Arena BBB!

A TV Gazeta vai promover ações de Big Brother Brasil nas praias de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari nos próximos fins de semana. As datas são: este sábado (13), domingo (14), além dos dias 20, 21 , 26, 27 e 28 de janeiro. O local exato em que as ações vão acontecer será demarcado por windbanners e, no espaço, os participantes irão competir em desafios que se relacionam com o jogo. O vencedor leva para casa o Kit BBB, que contém guarda-sol, cadeira de praia e um cooler cheio de cerveja.

Mas… como será o jogo?

Tudo começa com um grande tabuleiro no chão. O participante vai jogar o dado numérico, andar a quantidade de casas que for indicada e cumprir o desafio correspondente. Ao todo serão cinco rodadas e cada uma delas terá um vencedor. Depois, os cinco finalistas disputarão o prêmio na rodada final.

De acordo com Leandro Neves, Gerente de Comunicação Mercadológica da Rede Gazeta, a ideia desta ação é levar ao público a experiência de uma das provas mais tradicionais do programa.

“Ao longo do percurso, podem cair na xepa, no VIP, ganhar um monstro ou até mil estalecas. Tudo isso vai valer brindes ou prendas para proporcionar uma experiência bem próxima ao que os brothers e sisters vivenciam na casa mais vigiada do Brasil.”, explica.

Neves também expõe que a Arena BBB permite que o capixaba tenha mais contato com o universo da TV Gazeta e viva presencialmente o que é exibido em tela.

“Tudo isso, claro, criando experiências agradáveis, divertidas, lúdicas, que vão tornar aquele momento especial pra vida do nosso público.”, destaca.