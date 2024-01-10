Raquele ou Raqueli: qual é o nome certo da capixaba do BBB 24?

Raquele Cardozo, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Divulgação

Raquele, assina como Raqueli nas redes sociais. Mas afinal, qual o nome correto da representante do ES? Vamos explicar! Atenção, preste bem atenção! Muitos internautas estão com uma dúvida em relação ao nome da capixaba do BBB 24. A sister, que foi anunciada pelo programa da Rede Globo como, assina comonas redes sociais. Mas afinal,Vamos explicar!

A resposta é que não existe certo nem errado. “Mas HZ, vocês estão ficando doidos?" Calma! De acordo com o Instagram da capixaba, o nome correto da sister é Raquele - como divulgado pelo BBB. “O programa não errou”, diz o post da participante de Jacupemba, em Aracruz.

Apesar disso, os administradores do perfil de Raquele explicaram que ela sempre preferiu usar seu nome com a letra “i” no final por causa da sonoridade - e também por achar mais bonito. Segundo eles, o Big Brother Brasil segue a regulamentação e documentação para nomear os brothers e sisters. Ou seja, com o nome que foi registrado na hora inscrição.

Dessa forma, as redes sociais da doceira já estão em alteração. “Devido a verificação precisamos aguardar um período de dias úteis para execução, mas relaxem que logo está tudo certo”, explicou os administradores da capixaba.

Portanto, HZ, que até então usava a grafia "Raqueli", a partir de agora vai utilizar "Raquele", de acordo com os moldes usados pela Globo no Big Brother Brasil 24.

Além do nome da capixaba, conheça outras curiosidades da moradora de Jacupemba: