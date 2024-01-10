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Raquele ou Raqueli: qual é o nome certo da capixaba do BBB 24?

HZ te explica porque muita gente está confundindo o nome da moradora de Aracruz e ainda te diz qual é a forma certa de chamar a sister capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 14:51

Raquele, de Aracruz, no BBB 24
Raquele Cardozo, de Aracruz, no BBB 24 Crédito: Divulgação
Atenção, preste bem atenção! Muitos internautas estão com uma dúvida em relação ao nome da capixaba do BBB 24. A sister, que foi anunciada pelo programa da Rede Globo como Raquele, assina como Raqueli nas redes sociais. Mas afinal, qual o nome correto da representante do ES? Vamos explicar!
A resposta é que não existe certo nem errado. “Mas HZ, vocês estão ficando doidos?" Calma! De acordo com o Instagram da capixaba, o nome correto da sister é Raquele - como divulgado pelo BBB. “O programa não errou”, diz o post da participante de Jacupemba, em Aracruz.
Apesar disso, os administradores do perfil de Raquele explicaram que ela sempre preferiu usar seu nome com a letra “i” no final por causa da sonoridade - e também por achar mais bonito. Segundo eles, o Big Brother Brasil segue a regulamentação e documentação para nomear os brothers e sisters. Ou seja, com o nome que foi registrado na hora inscrição.
Dessa forma, as redes sociais da doceira já estão em alteração. “Devido a verificação precisamos aguardar um período de dias úteis para execução, mas relaxem que logo está tudo certo”, explicou os administradores da capixaba.
Portanto, HZ, que até então usava a grafia "Raqueli", a partir de agora vai utilizar "Raquele", de acordo com os moldes usados pela Globo no Big Brother Brasil 24.
Além do nome da capixaba, conheça outras curiosidades da moradora de Jacupemba: 
  • A estudante de Engenharia Mecânica é fã de Jojo Todynho e Gil do Vigor
  • Namora há sete anos e está noiva
  • Tem um delivery de açaí e doces com o noivo
  • É fã de Terra e Paixão e adora o ator Cauã Reymond
  • Essa é a quarta vez que tenta entrar no reality show
  • Nasceu em Conceição da Barra, mas foi ainda pequena para Aracruz
  • Começou a trabalhar com apenas 13 anos, fazendo unha
  • Tem o sonho de viajar o mundo
  • Se diz carismática, alto-astral e “do povo”

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