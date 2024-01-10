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Polêmica

BBB 24: Mulher de Lucas se pronuncia após ele usar termo racista com Leidy

Após Lucas chamar Leidy Elin de "macaca" e ser repreendido por ela, mulher do brother vai às redes para se pronunciar: "Sociedade racista"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 12:04

Lucas chamou Leidy Elin de
Lucas chamou Leidy Elin de "macaca" no BBB24 Crédito: Rede Globo
A mulher de Lucas Luigi, Hellena Claudia, foi às redes sociais do brother na noite de terça, 9, após ele usar termo racista para conversar com Leidy Elin. Luigi chamou a sister de "macaca" durante uma conversa e foi imediatamente repreendido por Leidy: "Me chama de macaco não, nego".
Hellena, então, usou o Instagram do brother para publicar um vídeo elogiando o posicionamento de Leidy e saindo em defesa do marido. Para ela, Luigi ainda não se deu conta que está em rede nacional e tudo o que ele disser será usado contra ele.
"Se fosse eu, também teria dado uma trava. O Luigi é muito comunicativo, esquece que está em rede nacional. Ele está conhecendo as pessoas. Todo mundo viu aí que ele sai falando com todo mundo. E, assim, ele não tem noção ainda que está em rede nacional e é uma coisa muito grandiosa. Que tudo que ele for falar vai ser usado aqui fora nessa sociedade racista", disse.
Hellena continua, elogiando a postura de Leidy: "Achei perfeito, lindo, muito representativo ela ter chamado ele, os dois terem conversado de uma forma boa, produtiva. Ela ter parado ele para poder mostrar mesmo que: 'Olha, vamos ter cautela, porque está acontecendo tudo lá fora e qualquer deslize que a gente dê vai vir um monte de gente como está acontecendo'. Estou muito feliz, grata pela atitude dos dois", concluiu, mandando beijos para a torcida dos dois participantes.

TERMO RACISTA

Mais tarde, na varanda da casa, Lucas e Leidy voltaram a conversar sobre o assunto. A sister começou dizendo que "nem precisava" conversar com Lucas sobre o termo. "É uma palavra muito pesada", disse. "Dois pretos, pobres e favelados. Não precisava nem estar falando isso com você". Lucas, então, se desculpou: "Estava acostumado, realmente, no meio dos moleques é isso. Foi no automático, por isso te pedi desculpas. Não era para ter falado".
Leidy então sugeriu que Lucas ficasse mais atento. "É uma palavra muito usada lá fora para agredir a gente verbalmente, a gente que é preto. O tempo inteiro querendo diminuir a gente. Então, você presta muita atenção, não só comigo".

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