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BBB 24: Deniziane vence primeira Prova do Líder da edição; veja vídeo

Estreia contou com prova de resistência que durou quase 19 horas; madrugada foi marcada por dinâmica que escolheu novos participantes, choro e atritos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Janeiro de 2024 às 19:47

Deniziane venceu a primeira prova do líder do BBB 24
Deniziane venceu a primeira prova do líder do BBB 24 Crédito: Reprodução
Após quase 19 horas de prova de resistência, Deniziane venceu a primeira disputa pelo Líder do Big Brother Brasil 24. A prova envolveu uma dinâmica em que os participantes tinham de apertar um botão após três sinais: buzina, faróis ou música.
Quem apertasse o botão antes seria eliminado. Aqueles que apertassem primeiro e por último precisariam cumprir um desafio. Rodriguinho foi o primeiro a deixar o desafio após apertar o botão no momento errado.
Deniziane enfrentou a “final” contra Matteus. Ela se emocionou muito e recebeu apoio do brother após a vitória. Os primeiros eliminados, após Rodriguinho, foram Lucas Luigi, Nizam e Giovanna, seguidos por Wanessa Camargo, Mc Bin Laden e Yasmin Brunet.
Beatriz e Vanessa Lopes desistiram juntas e, algum tempo depois, Leidy Elin seguiu as sisters. Vinicius foi o 11º a desistir, alegando dores no corpo. Alane ficou em quarto lugar e Marcus Vinicius em terceiro.
A madrugada também envolveu fortes emoções. Pouco antes da prova, os 18 participantes do Camarote e Pipoca tiveram de escolher mais 6 pessoas para compor o elenco do programa. Ao todo, 8 participantes do grupo que foi chamado de Puxadinho entraram na casa – um homem, Davi, e uma mulher, Isabelle, ganharam vagas depois de uma votação do público.
Os novos integrantes, porém, não disputaram a primeira Prova do Líder e entraram enquanto os demais brothers participavam da dinâmica. A Prova do Líder ainda foi marcada por choro – Beatriz sentiu fortes dores e, emocionada, decidiu deixar a prova – e atritos entre Marcus Vinicius e Maycon.

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