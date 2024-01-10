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Reality Show

BBB 24: Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet se enfrentam no Paredão

Veja quem votou em quem durante voto aberto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 09:17

Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no primeiro Paredão
Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet estão no primeiro Paredão Crédito: Reprodução
O primeiro Paredão do BBB 24 foi formado na noite desta terça-feira (9). Maycon, Giovanna, Yasmin Brunet vão disputar a preferência do público para permanecer na atração e um deles sai dois dias após a estreia da atual temporada. A eliminação acontece quinta-feira (11).
Depois de mais de 18 horas de disputa, a mineira Deniziane venceu o gaúcho Matteus e se tornou a primeira Líder. Ela ainda comemorava a coroação e, principalmente, ter ganho um carro na prova de resistência, quando o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a formação da berlinda. A fisioterapeuta indicou: Maycon Cosmer e as outras participantes foram pelos votos da casa.
"A gente não teve tanta conectividade. Pode ser uma coisa que pode ser melhorada porque teve pouco tempo, não tem como formar conceitos de pessoas", explicou Deniziane sobre ter indicado o cozinheiro catarinense para o Paredão.
Com Isabelle Nogueira e Davi imunes após serem escolhidos para entrarem na casa pelo público, a votação começou com voto aberto. Pela casa, a participante mais votada foi Giovanna e em segundo lugar ficou Yasmin Brunet. A maioria dos participantes indicou falta de intimidade com Giovanna e a não abertura de Brunet para diálogo como justificativas para os votos.

QUEM VOTOU EM QUEM

Maycon Cosmer votou em Yasmin Brunet;
Alane Dias votou em Giovanna;
Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet;
Rodriguinho votou em Thalyta;
Fernanda votou em Giovanna;
Giovanna Pitel votou em Giovanna;
Bin Laden votou em Giovanna;
Vinicius Rodrigues Giovanna;
Giovanna votou em Giovanna Pitel;
Leidy Elin votou em Giovanna;
Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique;
Davi votou em Rodriguinho;
Juninho votou em Yasmin Brunet;
Lucas Pizane votou em Raquele;
Isabelle votou em Matteus;
Thalyta votou em Giovanna Pitel;
Beatriz votou em Fernanda;
Michel votou em Giovanna Pitel;
Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden;
Raquele votou em Giovanna Pitel;
Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet;
Vanessa Lopes votou em Raquele;
Nizam votou em Lucas;
Matteus votou em Giovanna.

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