BBB 24: capixaba Raqueli é doceira e fã de Jojo Todynho; conheça

Uma capixaba de 22 anos pode ser a mais nova integrante do BBB 24. Raqueli Cardozo, moradora de Aracruz, foi anunciada neste domingo (7), durante o Fantástico, na TV Globo. O programa mostrou 13 participantes ao vivo e o público escolhe dois para entrar no Big Brother Brasil.
Quer conhecer um pouco mais sobre a possível participante do Big Brother Brasil 24, que começa nesta segunda-feira (8)? HZ te conta!
- A estudante de Engenharia Mecânica é fã de Jojo Todynho e Gil do Vigor
- Namora há sete anos e está noiva
- Tem um delivery de açaí e doces com o noivo
- É fã de Terra e Paixão e adora o ator Cauã Reymond
- Essa é a quarta vez que tenta entrar no reality show
- Nasceu em Conceição da Barra, mas foi ainda pequena para Aracruz
- Começou a trabalhar com apenas 13 anos, fazendo unha
- Tem o sonho de viajar o mundo
- Se diz carismática, alto-astral e “do povo”