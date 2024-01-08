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Reality show

BBB 24: capixaba Raqueli é doceira e fã de Jojo Todynho; conheça

Moradora de Aracruz, Norte do Espírito Santo, a capixaba de 22 anos começou a trabalhar com apenas 13 anos fazendo unha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Janeiro de 2024 às 22:24

Raqueli Cardozo, de Aracruz, pode entrar no BBB 24
Raqueli Cardozo, de Aracruz, pode entrar no BBB 24 Crédito: Nathália Gomes/gshow
Uma capixaba de 22 anos pode ser a mais nova integrante do BBB 24. Raqueli Cardozo, moradora de Aracruz, foi anunciada neste domingo (7), durante o Fantástico, na TV Globo. O programa mostrou 13 participantes ao vivo e o público escolhe dois para entrar no Big Brother Brasil.
Quer conhecer um pouco mais sobre a possível participante do Big Brother Brasil 24, que começa nesta segunda-feira (8)? HZ te conta!
  • A estudante de Engenharia Mecânica é fã de Jojo Todynho e Gil do Vigor
  • Namora há sete anos e está noiva
  • Tem um delivery de açaí e doces com o noivo
  • É fã de Terra e Paixão e adora o ator Cauã Reymond
  • Essa é a quarta vez que tenta entrar no reality show
  • Nasceu em Conceição da Barra, mas foi ainda pequena para Aracruz
  • Começou a trabalhar com apenas 13 anos, fazendo unha
  • Tem o sonho de viajar o mundo
  • Se diz carismática, alto-astral e “do povo”

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