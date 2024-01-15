KVSH em Guarapari: "Sonho de todo mineiro é ser capixaba"

Em Guarapa, KVSH revelou seu amor pelo Espírito Santo Crédito: Monique Janutt

Em uma noite repleta de beats envolventes, KVSH agitou o P12 Guarapari na última sexta-feira (12), proporcionando um espetáculo de hits com novas roupagens. Antes de subir ao palco, o DJ expressou seu carinho especial pelo Espírito Santo - e ainda brincou com sua terra natal, Minas Gerais.

"Brinco que o sonho de todo mineiro é ser capixaba. Eu, pelo menos, cresci vindo para Guarapari, Praia do Morro, Enseada Azul, Meaípe. É muito bom estar vindo para cá. Além de trazer boas lembranças, sou muito feliz pela recepção que o povo capixaba tem comigo", disse KVSH, evidenciando a conexão afetiva com o estado que sempre o acolhe calorosamente.

O mineiro ainda compartilhou suas expectativas e experiências com o público capixaba. "Um remix que sempre costumo tocar para os capixabas é do Lagum, 'Ninguém me Ensinou', a galera sempre curte bastante. O set está bem atualizado. Tem muitas versões antigas minhas, mas com novas roupagens", revelou o DJ, antecipando a energia contagiante que marcava a noite.

KVSH, conhecido por suas inovações musicais, não deixou de mencionar o CarnaKVSH, seu bloco de carnaval que promete agitar Belo Horizonte/MG, em fevereiro.

"Estou ansioso pelo CarnaKvsh. Será no dia 4, em Belo Horizonte, e estamos esperando 120 mil pessoas. Provavelmente, vai ser o maior bloco de música eletrônica do país. Não é só eletrônico, estamos fazendo para a rua mesmo, para o povo, para todo mundo poder aproveitar e curtir. Independente da idade, a gente quer fazer uma coisa abrangendo tudo e vai ser uma coisa espetacular", compartilhou o DJ, destacando a diversidade musical que caracterizará o evento.