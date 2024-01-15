Veja vídeo

Ana Castela e Gustavo Mioto se beijam e trocam carinhos em show em Guarapari

Casal cantou junto durante apresentação na última sexta-feira (12), na casa P12. Público foi ao delírio ao ver pombinhos no palco
Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 11:12

Um dos momentos marcantes da apresentaçõ foi quando Gustavo Mioto dividiu o palco com a namorada, Ana Castela Crédito: Monique Janutt
O amor está no ar. A boiadeira Ana Castela e o namorado Gustavo Mioto arrancaram suspiros do público na noite da última sexta (12), durante show no P12 Guarapari. O casal protagonizou diversas cenas de carinhos cantando juntos, com direito até um beijo no final. Marcada por uma mistura de sertanejo e eletrônico, a noite na Cidade Saúde ainda contou com apresentação do DJ KVSH.
O ponto alto da noitada foi Ana Castela e Gustavo Mioto juntinhos no palco cantando "Fronteira". A sintonia entre os dois encantou os fãs. No grau Só love, mesmo! Veja vídeo abaixo:
Romances à parte, com sua voz envolvente, Ana Castela brindou os presentes com uma seleção de hits que incluíram músicas como "Pipoco", "Nosso Quadro", "Solteiro Forçado" e a nova "Dia de Fluxo", canção com participação de Ludmilla.
A cantora, recebida com entusiasmo pelo público capixaba, expressou sua felicidade em estar no P12 Guarapari. "Estar aqui é ver que o pessoal me queria aqui. Então eu fiz muito modão, muita coisa boa. Estar aqui é muito importante e de uma imensa felicidade mesmo. O pessoal do ES me tratou muito bem, me abraçou demais", compartilhou Ana Castela, revelando o carinho e receptividade que sentiu dos fãs.
O carinho pelo ES também foi dita por Gustavo Mioto que, antes de subir ao palco, compartilhou suas lembranças afetuosas com o Espírito Santo, revelando uma conexão especial com o estado. "Vim várias vezes pra cá. Desde 2014 costumo tocar no Espírito Santo. Mesmo quando a galera não sabia nenhuma música, a galera participava. Se não sabia, contava até 10 no silêncio para fingir que estava mexendo a boca. O pessoal sempre foi muito massa comigo, por isso estamos voltando", afirmou.

