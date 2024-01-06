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"Um esquenta para o Sorriso das Antigas", diz Bruno sobre show no P12 Guarapari

Grupo fez um esquenta, nesta sexta-feira (5), para o show que acontecerá no dia 30 de março em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Janeiro de 2024 às 17:47

Grupo Sorriso Maroto
Grupo Sorriso Maroto Crédito: Instagram/ Sorriso Maroto
Sorriso Maroto mandou uma prévia do que vem por aí neste ano no Espírito Santo. O grupo, que abriu a noite desta sexta (5), no P12 Guarapari, fez um esquenta para o show "Sorriso Das Antigas", que acontecerá no dia 30 de março - como já noticiado por HZ. Para a nossa surpresa, Vitória será a segunda cidade que irá sediar o show.
As informações sobre o local da apresentação, abertura de venda dos ingressos e preços ainda serão divulgadas, mas o vocalista já deixou claro que está ansioso para retornar ao ES com as músicas que marcaram a carreira do grupo.
“Fizemos um esquenta para um grande show que vai acontecer em breve, que é o Sorriso Maroto Das Antigas A gente já estava com uma expectativa muito grande de vir ao ES com este show. No ano passado, a gente tentou trazer [o Sorriso Maroto Das Antigas], encaixar no cronograma. Porém, não conseguimos dar uma data, mas ficamos com um gostinho”, disse o vocalista.
P12 Guarapari
P12 Guarapari Crédito: Marcela Sampaio
Ainda segundo Bruno, esse seria o momento certo para trazer o projeto para o Estado. “Acho que 'Papai do Céu' reservou um ótimo momento para a gente se encontrar. A turnê está mais madura e o público entendeu o papel do show 'Das Antigas' para nossa galera. Os capixabas vão curtir o ápice da turnê", completou.
E pode ter certeza do que Bruno disse. No show desta sexta (5), entraram diversas canções que os fãs cantaram junto como "Ainda Gosto de Você", "Já Era", "Cadê Você", "Me Espera", "Eu Vacilei" e alguns sucessos de outros artistas.

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