"Um esquenta para o Sorriso das Antigas", diz Bruno sobre show no P12 Guarapari

Grupo Sorriso Maroto Crédito: Instagram/ Sorriso Maroto

Sorriso Maroto mandou uma prévia do que vem por aí neste ano no Espírito Santo. O grupo, que abriu a noite desta sexta (5), no P12 Guarapari, fez um esquenta para o show "Sorriso Das Antigas", que acontecerá no dia 30 de março - como já noticiado por HZ . Para a nossa surpresa, Vitória será a segunda cidade que irá sediar o show.

As informações sobre o local da apresentação, abertura de venda dos ingressos e preços ainda serão divulgadas, mas o vocalista já deixou claro que está ansioso para retornar ao ES com as músicas que marcaram a carreira do grupo.

“Fizemos um esquenta para um grande show que vai acontecer em breve, que é o Sorriso Maroto Das Antigas A gente já estava com uma expectativa muito grande de vir ao ES com este show. No ano passado, a gente tentou trazer [o Sorriso Maroto Das Antigas], encaixar no cronograma. Porém, não conseguimos dar uma data, mas ficamos com um gostinho”, disse o vocalista.

P12 Guarapari Crédito: Marcela Sampaio

Ainda segundo Bruno, esse seria o momento certo para trazer o projeto para o Estado. “Acho que 'Papai do Céu' reservou um ótimo momento para a gente se encontrar. A turnê está mais madura e o público entendeu o papel do show 'Das Antigas' para nossa galera. Os capixabas vão curtir o ápice da turnê", completou.