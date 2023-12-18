Sorriso Maroto escolhe Vitória como 2ª cidade a receber turnê “As Antigas” em 2024

Grupo Sorriso Maroto desembarca em Vitória no dia 30 de março Crédito: Instagram/ @sorrisomaroto

Os fãs capixabas do grupo Sorriso Maroto têm mais um motivo para comemorar em 2024. Através das redes sociais, o grupo anunciou a lista das cidades que irão receber a turnê “As Antigas” no próximo ano. Para a nossa surpresa, Vitória será a segunda cidade que irá sediar o show, marcado para o dia 30 de março.

Além de Vitória, a turnê - que começa no dia 16 de março, no Rio de Janeiro - vai passar por outras 16 cidades. As informações sobre o local da apresentação, abertura de venda dos ingressos e preços ainda serão divulgadas.