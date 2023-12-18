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2024

Sorriso Maroto escolhe Vitória como 2ª cidade a receber turnê “As Antigas” em 2024

Grupo de pagode desembarca no Espírito Santo no dia 30 de março com os maiores sucessos da carreira. Turnê vai passar por 17 cidades brasileiras
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 11:40

Grupo Sorriso Maroto
Grupo Sorriso Maroto desembarca em Vitória no dia 30 de março Crédito: Instagram/ @sorrisomaroto
Os fãs capixabas do grupo Sorriso Maroto têm mais um motivo para comemorar em 2024. Através das redes sociais, o grupo anunciou a lista das cidades que irão receber a turnê “As Antigas” no próximo ano. Para a nossa surpresa, Vitória será a segunda cidade que irá sediar o show, marcado para o dia 30 de março.
Além de Vitória, a turnê - que começa no dia 16 de março, no Rio de Janeiro - vai passar por outras 16 cidades. As informações sobre o local da apresentação, abertura de venda dos ingressos e preços ainda serão divulgadas.
No repertório, músicas como “Ainda Gosto de Você”, “Amanhã, Sinais”, “Assim Você Mata o Papai”, “Não Tem Perdão” e “A Primeira Namorada”, estão mais que confirmadas. Relembrando os sucessos dos 26 anos de trajetória banda, a apresentação promete passear no tempo e na história do grupo.

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