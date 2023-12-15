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Ano-Novo

Réveillon do P12: sertanejo e eletrônico agitam a virada em Guarapari

Festa do dia 31 de dezembro será all inclusive, terá queima de fogos particular, além dos shows de Clayton & Romário e Mochakk
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 15:22

Casa de shows P12, em Guarapari
Casa de shows P12, em Guarapari Crédito: Instagram/P12 Guarapari
Sabendo que a virada de ano é especial para muita gente, nada melhor do que começar 2024 em grande estilo. Pensando nisso, o réveillon do P12 Guarapari preparou uma programação musical animada com shows da dupla Clayton e Romário e do DJ Mochakk. Com direito a uma queima de fogos particular, a festa ainda terá serviço open bar e open food, encerrando com café da manhã no dia 1° de janeiro.
Apadrinhados por Jorge e Mateus, Clayton e Romário prometem muitas emoções e possíveis novidades e surpresas. Canções como "Não Me Bloqueia Não", "Curvas", "Não Amar Ninguém" e "Aproveita" não vão ficar de fora. Claro que a faixa "Namorando ou Não", música com participação de Luan Santana que conta com mais de 137 milhões de views no YouTube, não deve ficar de fora da noite.
Também é esperado muita música eletrônica na festa da virada. Conhecido como Pedro Maia, Mochakk é a outra atração confirmada do P12 Guarapari. Dono de vários sucessos como "Da Fonk" e "Diu Diu Lai", o DJ promete animar a todos até o sol raiar. Os capixabas ainda podem esperar vários remixes de destaque no setlist da noite.

ALL INCLUSIVE

Além de boa música, também não pode faltar boa comida e bebida, né? O serviço do bar contará com cervejas, vodca, uísque 12 anos, refrigerante, suco e água. Na parte gastronômica, opções das culinárias italiana, mediterrânea, de boteco, mini burgers, mesa de doces, além de um café da manhã e frutas.

SERVIÇO

  •  RÉVEILLON P12 GUARAPARI
  • Atrações: Clayton & Romário e Mochakk 
  • Quando:  31/12, a partir das 22h30 
  • Onde: Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande, Guarapari 
  • Serviço: open bar de cerveja, vodca, whisky 12 anos, refrigerante, suco e água; open food com opções das culinárias, italiana, mediterrânea, de boteco, mini burgers, mesa de doces e café da manhã
  • Classificação: 18 anos
  • Ingressos: R$ 500 (setor único/open bar/3º lote), à venda no site Brasil Ticket e nas lojas Country Ville (Cariacica) e Danni Marchese Store (Guarapari)

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