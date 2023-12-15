Elba Ramalho e Marcelo Falcão são atrações de festival no Caparaó

Elba Ramalho e Marcelo Falcão são atrações do Penha Roots 2024 Crédito: Photo Press/Fotoarena/Folhapress

Em 2024, a Serra do Caparaó voltará a ter um evento de música para chamar de seu. Após um curto hiato, o festival Penha Roots será realizado entre os dias 12, 13 e 14 de abril, no Centro de Eventos de Divino de São Lourenço. Os grandes destaques da programação são os artistas Elba Ramalho e Marcelo Falcão, os headliners do final de semana.

Além de grandes nomes nacionais, atrações regionais também estão garantidas na line-up. Entre elas, Amaro Lima, ForróFia e Forró Raiz já estão confirmados. As entradas para curtir muito reggae e forró pé-de-serra, entre outros ritmos, custam entre R$ 90 e R$ 170, a depender do tipo de ingresso.

No primeiro dia de evento, sexta-feira (12), a grande atração da noite é a cantora Elba Ramalho. Dona de sucessos como “De Volta para o Aconchego” e “Banho de Cheiro”, a cantora se apresenta no mesmo dia que Amaro Lima, Herança Negra e ForróFia.

Já no sábado (13), é Marcelo Falcão quem comanda a festa. Ex-integrante de um dos maiores grupos do Brasil, “O Rappa”, dá a voz aos sucessos Pescador de ilusões” e “Anjos (Pra quem tem fé)”. Lion Jump, Os 3 do Nordeste e Forró Raiz também estao confirmados para a segunda noite de evento.

No domingo (14), o festival receberá atrações regionais para apresentações, com portões abertos. Os nomes dos artistas locais e os horários das apresentações ainda serão divulgados.

PENHA ROOTS 2024

QUANDO: 12, 13 e 14 de abril de 2024



ONDE: Divino de São Lourenço

INGRESSOS: Entre R$ 90 (lote individual) e R$ 170 (pacote para os dois dias)

PROGRAMAÇÃO COMPLETA