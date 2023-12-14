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Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil: inscrições estão abertas

A 24ª edição do Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil acontece no dia 27 de janeiro, no Sesc Glória, em Vitória. Veja como fazer a inscrição

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 14:16

Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil: inscrições estão abertas
Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil: inscrições estão abertas Crédito: Divulgação
Chegou o momento de inscrição e realização de um sonho de beleza. Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do concurso Miss Espírito Santo Mini (4 a 8 anos), Mirim (9 a 12 anos) e Juvenil (13 a 17 anos), que acontece no dia 27 de janeiro no Sesc Glória, no Centro de Vitória. 
Até o momento, mais de 70 candidatas de todo o Estado já se inscreveram para participar do concurso. De acordo com Thays do Espírito Santo, coordenadora do evento, o Miss ES não se trata apenas de uma competição de beleza. "É um encontro que vai além das fronteiras estéticas, é uma dinâmica que promove inclusão, acolhimento e fortalecimento da autoestima entre os participantes", concluiu. 
As inscrições para o processo de seleção são gratuitas e podem ser feitas pelo WhatsApp (27) 99789-7210. Para participar, é necessário enviar três fotos: duas de rosto e uma de corpo. Não são permitidas fotos de biquíni, maiô ou sunga de praia.

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