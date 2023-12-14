Miss Espírito Santo Mini, Mirim e Juvenil: inscrições estão abertas Crédito: Divulgação

Chegou o momento de inscrição e realização de um sonho de beleza. Estão abertas as inscrições para a 24ª edição do concurso Miss Espírito Santo Mini (4 a 8 anos), Mirim (9 a 12 anos) e Juvenil (13 a 17 anos), que acontece no dia 27 de janeiro no Sesc Glória, no Centro de Vitória.

Até o momento, mais de 70 candidatas de todo o Estado já se inscreveram para participar do concurso. De acordo com Thays do Espírito Santo, coordenadora do evento, o Miss ES não se trata apenas de uma competição de beleza. "É um encontro que vai além das fronteiras estéticas, é uma dinâmica que promove inclusão, acolhimento e fortalecimento da autoestima entre os participantes", concluiu.