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Música

De funk 027 a carreira aos 70 anos: conheça a história de DJs capixabas

Enquanto Bero Costa, Tibery e Lukão representam a nova geração do funk, os DJs Renato Vervloet, referência dos anos 1990, e Mamis do Vinil, contam histórias curiosas do passado
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 14:37

Você sabe o que significa o termo DJ? É uma abreviação das palavras Disk Jockey. No passado, eles eram os responsáveis por selecionar discos de vinil em uma estação de rádio ou em um evento ao vivo. Com o tempo, o papel do DJ se expandiu para a mixagem de músicas em festas, fazendo com que a arte da discotecagem evoluísse.
No Espírito Santo, muita gente vive dessa profissão. E não importa a idade. No vídeo, vamos conhecer a história dos DJs Renato Vervloet, Tibery, Bero Costa, Lukão e Mamis do Vinil - que decidiu começar a tocar aos 70 anos.

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