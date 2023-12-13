De funk 027 a carreira aos 70 anos: conheça a história de DJs capixabas

Você sabe o que significa o termo DJ? É uma abreviação das palavras Disk Jockey. No passado, eles eram os responsáveis por selecionar discos de vinil em uma estação de rádio ou em um evento ao vivo. Com o tempo, o papel do DJ se expandiu para a mixagem de músicas em festas, fazendo com que a arte da discotecagem evoluísse.
No Espírito Santo, muita gente vive dessa profissão. E não importa a idade. No vídeo, vamos conhecer a história dos DJs Renato Vervloet, Tibery, Bero Costa, Lukão e Mamis do Vinil - que decidiu começar a tocar aos 70 anos.