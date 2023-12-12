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Cultura

Editais da Cultura no ES terão investimento recorde de R$ 16,3 milhões

O novo ciclo vai distribuir 433 prêmios, abrangendo 15 editais e 44 linhas de fomento. Os editais estarão disponíveis para consulta pública a partir desta quinta (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 15:26

governador Renato Casagrande
O governador Renato Casagrande durante o lançamento dos editais Crédito: Foto: Hélio Filho/Secom
Com recurso do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), o governador Renato Casagrande lançou, nesta segunda-feira (11), os editais da Cultura 2023, que contam com ciclo de fomento que vai distribuir 433 prêmios, abrangendo 15 editais e 44 linhas de incentivo.
Os editais neste ano têm um investimento recorde de R$ 16,3 milhões, no qual artistas, empreendedores, produtores e curadores vão obter os recursos para cada vez mais atuar na cultura do nosso Estado. Os editais estarão disponíveis para a consulta pública a partir desta quinta-feira (14), até o próximo domingo (17), enquanto as inscrições têm previsão de início no dia 22 de dezembro e encerramento em 29 de fevereiro de 2024.
“Os editais cumprem esse papel de financiar as pessoas que trabalham no dia a dia construindo a história e a cultura do nosso Estado. A cultura é a marca de um povo e a gente está trabalhando para fazer chegar os recursos a quem está no dia a dia”, afirmou o governador durante o evento no Palácio Anchieta, em Vitória.
"Este é o 15⁰ ciclo dessa política tão importante com R$ 16,3 milhões em premiações. Nossa política começou com R$ 2,6 milhões, em 2009, chegando à marca de R$ 16 milhões no ano passado, quando contemplamos cerca de 440 projetos, fora os mais de 1.100 por meio do Fundo a Fundo. Agora em 2023, mantivemos o mesmo patamar. É o mais completo sistema de fomento à cultura do Brasil, uma vez que somos o único Estado que opera o Fundo a Fundo nessa política”, destacou o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

Serviço:

Editais da Cultura 2023
  • Consulta pública: de 14 a 17 de dezembro
  • Período de inscrição nos editais: de 22 de dezembro a 29 de fevereiro de 2024
  • As inscrições serão feitas pela plataforma Mapa Cultural ES

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