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Ano novo

Réveillon 2024: confira as praias da Serra que terão shows e queima de fogos

Em Jacaraípe, os fogos terão duração de 15 minutos. Nomes como Amaro Lima, Lilian Lomeu e Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi, agitam a festa da virada
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 12:18

Serra terá réveillon com shows e queima de fogos em cinco praias
Serra terá réveillon com shows e queima de fogos em cinco praias Crédito: Tom Papparazy | Divulgação Prefeitura da Serra
Faltando poucas semanas para entrar em 2024, os preparativos para a festa da virada estão a mil no município da Serra. Quem optar em passar o réveillon no litoral, por exemplo, pode esperar uma programação extensa com vários shows e queima de fogos em cinco praias: Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga e Balneário de Carapebus.
De acordo com a Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur), haverá queima de fogos nas cinco praias. Em Jacaraípe eles terão duração de 15 minutos. Já em Manguinhos, Nova Almeida, Bicanga e Balneário Carapebus a duração será de cerca de 7 minutos.
Os eventos já começam no dia 30, pré-réveillon, nas praias de Jacaraípe, com Cheiro Moreno e Pele Morena, e em Manguinhos, a banda Mistura Perfeita e o cantor Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi animam a noite. 
Entre axé, pagode, samba, sertanejo, rock nacional e música capixaba, os turistas e moradores podem esperar muita animação. Ao todo, serão duas atrações em cada praia no dia 31 de dezembro. Em Nova Almeida, quem agita a virada é a cantora Kamila, às 20h30, e a banda Evidance, às 22h30. Já em Jacaraípe, o músico Amaro Lima sobe ao palco às 20h30, e Lilian Lomeu, às 22h30.
O músico Amaro Lima lançou a música
O músico Amaro Lima vai tocar no réveillon de Jacaraípe, às 20h30 Crédito: Dani Klein
O ano novo em Manguinhos será comandado pela banda Raiz Nativa, às 21h30, e Chico Alves, às 22h30. Na praia de Bicanga, Mistura Perfeita promete agitar a festa às 20h30, e em seguida, a dupla Kleber e Igor sobe ao palco às 22h30. Em Balneário de Carapebus, haverá shows do grupo Tarados em Samba, às 20h30, e Réder Matos e Banda às 22h30.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • Pré-Réveillon
  • 30 de dezembro
  • Jacaraípe: Cheiro Moreno às 20h30 e Pele Morena às 22h30
  • Manguinhos: Mistura Perfeita às 20h30 e Beto Look, ex-vocalista da Rádio Taxi, às 22h30

  • Réveillon
  • 31 de dezembro
  • Nova Almeida: Kamila às 20h30 e banda Evidance às 22h30
  • Jacaraípe: Amaro Lima Às 20h30 e Lilian Lomeu às 22h30
  • Manguinhos: Raiz Nativa às 21h30 e Chico Alves às 22h30
  • Bicanga: Mistura Perfeita às 20h30 e dupla Kleber e Igor às 22h30
  • Balneário de Carapebus: Tarados em Samba às 20h30 e Réder Matos e Banda às 22h30

  • Show Pirotécnico
  • Jacaraípe: duração de 15 minutos
  • Manguinhos, Nova Almeida, Bicanga e Balneário Carapebus: duração de 7 minutos

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