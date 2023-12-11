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Spotify: Ana Castela é a artista mais ouvida do ES; veja lista completa

Ranking elaborado pelo Spotify elegeu as músicas e os artistas mais escutados em cada Estado brasileiro; MC Cabelinho, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Marília Mendonça também compõem a lista capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Dezembro de 2023 às 19:48

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
Apresentação da cantora Ana Castela durante o 2º dia do Festival de Alegre 2023 Crédito: Arthur Louzada
Nesta segunda (11), o Spotify divulgou um ranking com os artistas mais ouvidos em cada Estado brasileiro. No Espírito Santo, de acordo com a plataforma de streaming, é Ana Castela quem comanda a parada musical. Os artistas MC Cabelinho, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano e Marília Mendonça também compõem a lista de campeões de "plays" no ES.
Além de eleger os artistas, a ferramenta também aponta quais as músicas mais tocadas ao longo do ano. Confira:

1º lugar

Provando porque está em primeiro lugar no ranking, a boiadeira é a dona do hit mais escutado pelos capixabas. A canção "Nosso Quadro", de Ana Castela, ocupa o primeiro lugar entre as músicas mais ouvidas de 2023. 
Líder absoluta, a jovem é campeã de audiência não somente em terras espírito-santenses. Nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, o fenômeno da música sertaneja também é a artista favorita dos ouvintes.

2º lugar

Outra cantora que também faz dobradinha nos rankings de artistas e músicas mais ouvidos pelos capixabas é a sertaneja Marília Mendonça. Em segundo lugar, está a música "Leão", lançada no álbum póstumo "Decretos Reais, Vol. 2" (2022).
A versão sertaneja da música lançada originalmente pelo rapper Xamã, em 2020, conta com mais de 340 milhões de reproduções no aplicativo.

3º lugar

Outro gênero musical que não ficou de fora das playlists montadas pelos capixabas foi o funk carioca. Para representá-lo mais do que bem, o hit "Tá OK" de Dennis e Kevin O Chris conquistou o terceiro lugar no ranking.
A música foi lançada em maio deste ano e, em junho, chegou a parar na playlist "Top 50 Global", também do Spotify.

4º lugar

Voltando ao sertanejo, a ex-coleguinha Simone Mendes também é dona de uma das músicas mais escutadas pelos capixabas. A versão ao vivo de "Erro Gostoso" foi quem conquistou o quarto lugar. O hit faz parte do primeiro álbum da carreira solo da cantora, "Cintilante".

5º lugar

Para finalizar, uma dobradinha conquistou o quinto e último lugar das músicas mais escutadas pelos capixabas. "Bombonzinho - Ao Vivo", parceira entre os sertanejos Israel e Rodolffo e a boiadeira Ana Castela fecha a lista com chave de ouro. 

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