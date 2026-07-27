Capixabas faturam R$ 283 mil no Domingão com Huck; saiba o destino do prêmio

Uma parede gigante, perguntas de conhecimentos gerais e a possibilidade de voltar para casa com o bolso cheio - ou sem nenhum prêmio. Foi nesse mar de desafios que os capixabas Verônica Lopes de Jesus e Luiz Claudio Pereira fizeram história: os fundadores do Instituto Oportunidade Brasil (IOB) conquistaram R$ 283.210 no The Wall, quadro do Domingão com Huck exibido neste domingo (26).





Segundo Verônica para HZ, o dinheiro será destinado ao fortalecimento da ONG, que atua com educação, qualificação profissional e inclusão de jovens negros e moradores de regiões periféricas da Grande Vitória.





A história até chegar ao palco do programa começou de maneira inesperada. Verônica conta que o instituto não se inscreveu para participar do The Wall. O convite partiu da própria produção, e a primeira reação foi de desconfiança.