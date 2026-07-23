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Televisão

Ana Maria Braga e equipe do Mais Você passam mal após provarem receita

Apresentadora atribuiu o desconforto à quantidade de óleo de coco usada no doce e fez um alerta aos telespectadores nesta quarta-feira, 22
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 15:46

Ana Maria Braga passa mal após provar receita no Mais Você
Ana Maria Braga passa mal após provar receita no Mais Você Reprodução/Instagram/anamariabragaoficial

Ana Maria Braga contou, durante o Mais Você desta quarta-feira, 22, que ela e parte da equipe do programa passaram mal depois de experimentarem uma receita preparada ao vivo. O doce, uma barra de chocolate feita com óleo de coco e cacau em pó, acabou provocando desconforto estomacal em quem participou da degustação.


Inicialmente, a receita foi aprovada pelos participantes. Pouco depois, no entanto, a apresentadora revelou que começou a sentir um forte mal-estar.


“Para quem não está acostumado a comer óleo de coco, é muito pesado. Eu estou com uma dor de estômago danada”, afirmou. “Parece que tem um tijolo no meu estômago”, completou Juju Massaoka.


Ana Maria explicou que costuma evitar alimentos muito gordurosos e acredita que a quantidade de óleo de coco utilizada na preparação foi a responsável pelo desconforto. “Dá um pouco de ânsia. Eu não estou acostumada a comer gordura, tenho uma certa restrição a muita gordura, não como coisa gordurosa. Uma quantidade dessa, para mim, foi muito”, disse.

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