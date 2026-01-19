TV

'Aliviada', Ana Maria Braga agradece por não ter 'desprazer' de conhecer Pedro do BBB 26

Pedro desistiu do BBB 26 após assediar a participante Jordana na despensa da casa mais vigiada do Brasil

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:11

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Ana Maria Braga começou o Mais Você (Globo) desta segunda-feira (19) "de alma lavada". Segundo ela, seria um "desprazer" entrevistar Pedro Henrique Espindola, que apertou o botão do BBB 26 após assediar Jordana Morais.

"De alma lavada e aliviada em saber que não terei o desprazer em entrevistar o Pedro no Café com Eliminado", começou ela. A apresentadora ainda completou: "se ele não tivesse apertado o botão, era bem provável que ele seria eliminado no primeiro Paredão pelas atitudes dele. É inadmissível", disse.

A Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, abriu um inquérito por importunação sexual contra o participante.

"A equipe da Jordana vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio à conduta do participante Pedro, que tentou beijá-la sem consentimento, segurando-a pelo pescoço, encostando-a na parede e avançando fisicamente de forma indevida. Trata-se de uma situação grave, inaceitável e que jamais poderá ser tratada como normal ou minimizada", diz em comunicado.

