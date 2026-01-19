Confira

Ex-BBBs capixabas criticam Pedro e repercutem a desistência nas redes sociais

Arthur Picoli, Raquele Cardozo e Bill Araújo comentaram o episódio envolvendo o assédio e desistência de Pedro no BBB 26

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:16

Arthur, Bill e Raquele comentaram o episódio envolvendo Pedro, do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram/@arthurpicoli/Fernando Madeira/LEO_GURGEL

A desistência de Pedro no Big Brother Brasil 26, ocorrida neste domingo (18), gerou forte repercussão nas redes sociais, e os ex-BBBs capixabas também compartilharam sua opinião. O episódio envolveu uma tentativa de beijo sem consentimento contra a participante Jordana e levantou novamente o debate sobre assédio, limites e responsabilidade dentro do programa.

Segundo o relato exibido pela produção, Pedro tentou beijar Jordana sem o consentimento dela. A participante afirmou ainda que, após deixarem o local, ele permaneceu parado, observando e a intimidando, como se estivesse conferindo se ela contaria o ocorrido para alguém. Horas depois, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o jogo.

Durante o programa ao vivo deste domingo, o apresentador Tadeu Schmidt foi direto ao afirmar que, caso Pedro não tivesse optado pela saída voluntária, ele seria expulso da casa pela produção.

A postura do participante foi duramente criticadas por ex-BBBs capixabas. O ex-participante do BBB 21, Arthur Picoli, usou as redes sociais para comentar o caso. “Eu falei… aquilo ali não era personagem, é mau caratismo mesmo!”, escreveu, reforçando que o comportamento não poderia ser relativizado como estratégia de jogo.

Quem também se manifestou foi Raquele Cardozo, que destacou que o episódio não foi isolado. Para ela, Pedro já vinha criando um ambiente de desconforto dentro da casa. “Já vinha deixando todo mundo desconfortável e isso foi o ápice. Até tinha como terminar diferente (expulsão), mas foi tão covarde que desistiu”, publicou.

Na mesma linha, Bil Araújo, ex-participante do BBB 21, criticou o fato de Pedro ter apertado o botão antes de uma decisão oficial da produção. “Que cara covarde, não esperou nem a produção expulsar ele”, afirmou.

As declarações reforçam o entendimento de que a desistência não ameniza a gravidade do ocorrido. Nas redes sociais, o público também reagiu com indignação, cobrando posicionamentos firmes do programa e destacando a importância de discutir consentimento e segurança dentro do reality.

O caso marca mais um episódio em que o BBB se vê no centro de debates sociais que ultrapassam o entretenimento, reacendendo a discussão sobre limites, responsabilidade individual e as consequências de atitudes dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil.

