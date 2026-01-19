BBB 26

Esposa de Pedro Henrique, do BBB 26, deixa de segui-lo nas redes e ganha 511 mil seguidores

Rayne Luiza está grávida de sete meses da primeira filha do casal

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:17

Rayne Luiza e Pedro Henrique Espíndola, do BBB 26 Crédito: Reprodução

A jovem Rayne Luiza, esposa de Pedro Henrique Espíndola, deixou de seguir o curitibano nas redes sociais e apagou a foto que tinha com ele. Pedro desistiu do BBB 26 (Globo) depois de assediar uma companheira de confinamento.

Na quinta-feira, o vendedor ambulante contou, em diversas ocasiões, para várias pessoas da casa que já havia traído a sua esposa no começo do relacionamento. Ele afirmou admirar a companheira por conta de seu perdão. Hoje, Rayne Luiza está grávida de sete meses da primeira filha do casal.

No domingo (18), Pedro ficou sozinho com Jordana Morais na despensa da casa e tentou beijar a sister. Após o assédio, o curitibano apertou o botão da desistência e saiu do reality.

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt afirmou que, caso não tivesse desistido, Pedro teria sido expulso do BBB. O apresentador ainda expressou solidariedade à Jordana.

Nas redes sociais, internautas apontaram que Rayne Luiza apagou a foto que tinha com Pedro no Instagram e deixou de segui-lo. A jovem ainda ganhou milhares de seguidores, que se compareceram com sua situação. Até a manhã de segunda-feira (19), ela somava 511 mil seguidores, enquanto a conta de Pedro tem 164 mil.

