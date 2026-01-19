Editorias do Site
'Se não tivesse desistido seria retirado', diz Tadeu Schmidt sobre Pedro

Jordana narrou assédio do vendedor ambulante, que ocorreu dentro da despensa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:21

Pedro Henrique Espíndola desistiu do BBB 26 no domingo (18)
Pedro Henrique Espíndola desistiu do BBB 26 no domingo (18) Crédito: Manoella Mello - 11.jan.26/Globo

A participante Jordana Morais foi assediada pelo vendedor ambulante Pedro Henrique Espíndola no começo da noite de domingo (18). Após o ato, o curitibano apertou o botão de desistência do BBB 26 (Globo) e saiu do programa a poucas horas da primeira formação de paredão da temporada.

Durante o programa ao vivo, a emissora mostrou o momento em que Pedro encurralou a advogada dentro da despensa e tentou beijá-la. Jordana relatou o caso aos companheiros de confinamento.

"Eu estava procurando o baby liss. O Pedro falou: 'Na despensa deve ter mais'. Eu falei: 'Vou ver'. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim... Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: 'Você tá louco?' e ele falou: 'Tô fazendo o que tô com vontade'", relatou.

A edição ainda mostrou Pedro no confessionário, explicando o que aconteceu. "Eu estava há dias querendo me segurar para não cobiçar as meninas, a Jordana principalmente, porque é parecida com minha esposa. Hoje eu acabei caindo nisso. Daí hoje eu acabei caindo nisso, olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco", afirmou.

O apresentador Tadeu Schmidt conversou com a casa sobre o ocorrido e deixou claro que, se Pedro não tivesse se retirado do BBB, ele teria sido expulso pela produção do programa.

"Porque atitudes assim são inaceitáveis. Não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. E as pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável", reiterou o jornalista.

