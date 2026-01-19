BBB 26

"Sinto muito pela Jordana", diz esposa de Pedro a portal após quebrar silêncio

Rayne disse ao portal Leo Dias que não vai manter contato com Pedro e se solidarizou com Jornada, vítima do assédio

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 11:48

Rayne Luiza (esposa) e Pedro Henrique Espíndola (ex-participante do BBB 26) Crédito: Reprodução Instagram @ray_luiza e Reprodução TV Globo

Rayne Luiza, esposa de Pedro, ex-participante do BBB 26, se pronunciou pela primeira vez após o episódio de assédio envolvendo o marido dentro do reality. Em conversa exclusiva para o portal Léo Dias, a jovem comentou o caso.

Segundo Rayne, as imagens exibidas no programa foram decisivas para que ela reavaliasse a relação e afirmou que não vai manter contato com Pedro. Ela apagou as fotos dos dois nas redes sociais e retirou da biografia a informação de que era esposa do participante.

Às vezes, quando estamos dentro da situação, não enxergamos tudo, ou quase nada, mas hoje vejo a gravidade real

Ela ainda afirmou que, às vezes, a mudança de alguém só existe na nossa cabeça. "Como mulher e mãe, não posso ignorar o que aconteceu, sinto muito pela Jordana, tem sido um momento bastante delicado e difícil pra mim, mas acredito que vai passar, agora é cuidar de mim e da Aurora”, declarou.

A saída de Pedro

Após tentar beijar Jordana dentro da despensa, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o reality show. Ele ainda admitiu o comportamento contra a sister e afirmou "estar lutando contra desejos dentro do confinamento", citando a semelhança física de Jordana e sua esposa.

Tadeu Schmidt, apresentador do programa, se solidarizou com a participante e afirmou que, caso Pedro não tivesse desistido, teria sido retirado do BBB 26.

Este vídeo pode te interessar