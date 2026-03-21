Repercussão

De Ary Fontoura a Ana Maria Braga, famosos lamentam morte de Juca de Oliveira

Artistas e apresentadores de TV publicaram homenagens nas redes sociais para o ator, que morreu aos 91 anos neste sábado (21)

Publicado em 21 de março de 2026 às 13:07

Artistas lamentaram a morte do ator Juca de Oliveira, 91 anos, neste sábado (21). Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Sírio-Libanês desde o dia 13 de março, em decorrência de um quadro de pneumonia associado a uma condição cardiológica.

Ary Fontoura escreveu em suas redes sociais sobre a perda do amigo: "Juca de Oliveira se foi...e levou com ele um pedaço do nosso palco, da nossa história, do nosso coração. Obrigada por tudo. Que a eternidade te receba com aplausos."

A apresentadora Adriane Galisteu comentou na postagem: "Não acredito, que tristeza", e Alexia Dechamps deixou uma série de emojis de choro e coração partido, finalizando o comentário com um "RIP".

O ator Juca de Oliveira antes da encenar a peça "O Camareiro", em São Paulo, em 2015 Crédito: Greg Salibian/Folhapress

No programa "É de Casa", da TV Globo, a apresentadora Maria Beltrão disse que Juca de Oliveira é um "patrimônio do país". "Ícone da arte brasileira, foi um grande diretor, ator de teatro e artista completo. Nossos mais sinceros sentimentos à família", afirmou a jornalista.

A atriz Elizabeth Savala declarou a admiração pelo colega: "uma grande, imensa perda" e completou dizendo que ele foi "um dos nossos maiores atores!"

Ana Maria Braga pontuou o legado do ator: "É com tristeza que nos despedimos de Juca de Oliveira, um dos grandes nomes da nossa dramaturgia. Seu talento e seus personagens inesquecíveis ficam como legado na TV e no teatro. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que admiravam seu trabalho."

Sonia Abrão deu adeus ao artista com a frase: "JUCA DE OLIVEIRA... aplausos eternos pra você!!! Foi gigante na sua arte! Não cabe em palavras!"

Com um carreira de mais de 60 anos, o ator Juca de Oliveira transitou entre o teatro, a televisão e os seriados. Na TV, deu vida a personagens marcantes, como João Gibão, em "Saramandaia" (1976); o doutor Augusto Albieri, em "O Clone" (2001); e o protagonista de "Nino, o Italianinho" (1969).

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