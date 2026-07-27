Maratona de Vitória espera reunir 10 mil corredores e terá R$ 30 mil em premiação

A quinta edição da Maratona de Vitória será realizada nos dias 29 e 30 de agosto e deve reunir cerca de 10 mil corredores. As novidades da prova foram apresentadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13).
Segundo a organização, aproximadamente mil atletas inscritos são de fora do Espírito Santo, incluindo participantes dos Estados Unidos, Canadá e países da Europa. A competição integra o calendário oficial do aniversário de Vitória.
Categorias e inscrições
A edição de 2026 terá provas de 5 km, 10 km, meia maratona (21 km), maratona (42 km), desafios combinados (5+21 km e 10+42 km) e a Maratoninha de Vitória, voltada ao público infantil.
A organização anunciou uma premiação total de aproximadamente R$ 30 mil, distribuída entre as categorias da competição. As inscrições seguem abertas até o dia 21 de agosto, ou até o preenchimento das vagas, no site oficial da Maratona de Vitória.