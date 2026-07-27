Maratona de Vitória espera reunir 10 mil corredores e terá R$ 30 mil em premiação

A quinta edição da Maratona de Vitória será realizada nos dias 29 e 30 de agosto e deve reunir cerca de 10 mil corredores. As novidades da prova foram apresentadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13).





Segundo a organização, aproximadamente mil atletas inscritos são de fora do Espírito Santo, incluindo participantes dos Estados Unidos, Canadá e países da Europa. A competição integra o calendário oficial do aniversário de Vitória.