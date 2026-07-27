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Corrida de rua

Maratona de Vitória espera reunir 10 mil corredores e terá R$ 30 mil em premiação

Quinta edição da Maratona de Vitória será realizada nos dias 29 e 30 de agosto

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2026 às 16:48
Coletiva de impresa para apresentação da Maratona de Vitória 2026.
Coletiva de impresa para apresentação da Maratona de Vitória 2026. Marcos Salles

A quinta edição da Maratona de Vitória será realizada nos dias 29 e 30 de agosto e deve reunir cerca de 10 mil corredores. As novidades da prova foram apresentadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13).


Segundo a organização, aproximadamente mil atletas inscritos são de fora do Espírito Santo, incluindo participantes dos Estados Unidos, Canadá e países da Europa. A competição integra o calendário oficial do aniversário de Vitória.

Categorias e inscrições

A edição de 2026 terá provas de 5 km, 10 km, meia maratona (21 km), maratona (42 km), desafios combinados (5+21 km e 10+42 km) e a Maratoninha de Vitória, voltada ao público infantil.


A organização anunciou uma premiação total de aproximadamente R$ 30 mil, distribuída entre as categorias da competição. As inscrições seguem abertas até o dia 21 de agosto, ou até o preenchimento das vagas, no site oficial da Maratona de Vitória.

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