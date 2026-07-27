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Capixaba Victor Pignaton é campeão de tênis em Eindhoven, na Holanda

Jovem de 16 anos ergue título em mesmo torneio que consagrou Arthur Fils no juvenil

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 16:40

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

27 jul 2026 às 16:40
Victor Pignaton vence batalha e é campeão em Eindhoven
Divulgação

Victor Pignaton, atleta capixaba de 16 anos, conquistou o título do J60 de Eindhoven, na Holanda, neste domingo (26). O torneio com importantes pontos no ranking mundial até 18 anos na tabela da World Tennis, a antiga Federação Internacional de Tênis.


O jovem derrotou o espanhol, Jorge Vazquez, por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (10/8) 4/6 6/1 em batalha de quase três horas. Pignaton ergue sua quarta conquista internacional e a segunda na Holanda. Ele foi campeão este ano em Hilversum, outro torneio J60.


"Foi uma boa semana, muito difícil, jogos bem duros, condições muito lentas, mas consegui jogar bem, ser forte mentalmente para sair com o título", disse o capixaba.


O torneio de Eindhoven teve como campeão em 2020 o francês Arthur Fils, que hoje é um dos principais nomes da nova geração do tênis profissional e top 30 do ranking da ATP.


O evento foi o último antes da ida de Pignaton para o Sul-Americano que acontece em Bogotá, na Colômbia, a partir de 3 de agosto.  Ele terá dois dias de treinamento na Itália antes da disputa do evento.


Na Itália, na academia de Ricardo Piatti, e também em Monte Carlo, Pignaton treinou com alguns grandes nomes do esporte no profissional nas semanas anteriores batendo bola com Stefanos Tsitsipas, ex-top 3, e o atual top 10, o russo Daniil Medvedev.

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