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Evento geek traz Muca Muriçoca para Linhares neste fim de semana

Evento acontece entre os dias 15 e 17 de dezembro. Programação também conta com campeonato de CS:GO, League of Legends,  FIFA e Concurso Cosplay
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 12:06

Muca Muriçoca vai participar do Infinitys Xperience
Muca Muriçoca vai participar do Infinitys Xperience Crédito: Reprodução/Instagram/@mucamuricoca
Os fãs capixabas de Muca Muriçoca têm um motivo especial para terminar 2023 em grande estilo. O carismático criador de conteúdo, youtuber e apresentador, é presença confirmada na 5ª edição do Infinitys Xperience. O evento, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de dezembro no Center Norte Conceição, em Linhares, é um dos mais aguardados pelos entusiastas dos universos Geek, Gamer, Nerd e de tecnologia.
Além do criador de conteúdo, Muca Muriçoca, o Infinitys Xperience também contará com a presença do ator, dublador e diretor de dublagem Thiago Keplmair, no sábado (16). Ao todo, o evento terá uma ampla gama de atividades, incluindo competições de jogos eletrônicos, palestras, exposições de produtos de alta tecnologia, entre outros.
Já estão confirmados o campeonato de CS:GO, campeonato de League of Legends, campeonato de FIFA e o Concurso Cosplay. O objetivo da organização é trazer ao estado experiências enriquecedoras no mundo da cultura pop e da tecnologia. A previsão para este ano é receber um público de cerca de 10 mil pessoas nos três dias de evento.
A 5ª edição do Infinitys Xperience acontece nos dias 15, 16 e 17 de dezembro
A 5ª edição do Infinitys Xperience acontece nos dias 15, 16 e 17 de dezembro Crédito: Divulgação
“O Infinitys Xperience 2023 promete ser uma celebração épica da cultura pop e da tecnologia, e a participação de Muca Muriçoca acrescenta um toque de nostalgia e entusiasmo ao evento. Os fãs já estão ansiosos para o tão aguardado reencontro”, disse Gustavo Cardoso, CEO da Saints Company, empresa responsável pelo Infinitys.

TECNOLOGIA

Os apaixonados por tecnologia que visitarem o evento terão a oportunidade de ver de perto o inovador "Cooling X", desenvolvido pela marca. É que a Cooler Master, uma das principais marcas de hardware para PC do mundo, é presença confirmada na 5ª edição do Infinitys Xperience.
No estande da fabricante, destaque para o lançamento antecipado no Brasil, do queridinho do momento, o "Cooling X", ferramenta definitiva para gamers e criadores que exigem apenas o melhor. A Cooler Master também estará com seu setup completo, montado com toda a linha de produtos e acessórios da marca.
Conhecido por ser o ponto de encontro de apaixonados por essas culturas, em 2022 o Infinitys levou cerca de 2.800 pessoas ao Shopping PátioMix Linhares. O primeiro lote de ingressos já está disponível e pode ser adquirido por R$ 68,87 no site do evento. Já o valor unitário dos ingressos durante o evento, será R$ 50.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

  • Sexta-feira, 15, abertura dos portões às 15h
  • Durante a tarde: 
  • X-Games Play;
  • Competição de Just Dance;
  • Campeonato de Mortal Kombat;
  • Campeonato Fifa;
  • Jogos de Console;

  • 17h00 - Abertura Oficial Saints Company;
  • 17h30 - Painel Aderes sobre Inovação;
  • 18h00 - Desafio Criativo - JB Jeans;
  • 20h00 -  Sessão Especial - Arena Gamer Cooler Master;
  • 20h00 - Dj Tropical Dance;
  • 21h00 -  Sessão Especial Arena Gamer Cooler Master;
  • 22h00 -  Encerramento;

  • Sábado, 16: abertura dos portões às 13h00
  • Durante o  dia: 
  • Campeonato de CS:GO (SemiFINAL e Final);
  • Campeonato de Mortal Kombat;
  • Campeonato de Fifa;
  • Competição de Just Dance;
  • X-Games Play - Jogos de Console;

  • 15h00 - Competição Cover de K-POP
  • 16h00 - Abertura Oficial Saints Company;
  • 16h20 - Painel AZB:  Luz, Câmera & Ação;
  • 16h50 - Painel Streamer por Paixão;
  • 17h20 - Lydia Basseti;
  • 18h10 - Painel Cooler Master (Lançamento Oficial Cooling X);
  • 18h30 - Dublador -Thiago Kaplmair;
  • 19h20 - Davi Roni - Quadrinista Lançamento Mana Dust;
  • 19h50 - Concurso de Cosplay (Amador e em Dupla);
  • 20h50 - DJ Tropicall Dance;
  • 22h00 -  Encerramento;

  • Domingo, 17:  abertura dos portões às 13h00
  • Durante o  dia: 
  • Final do Campeonato de League Of Legends;
  • Campeonato de Mortal Kombat;
  • Campeonato de Fifa;
  • Competição de Just Dance;
  • X-Games Play - Jogos de Console;
  • Sessões especiais - Arena Gamer Cooler Gamer;

  • 15h20 - Painel Saints Company (2024);
  • 16h20 - Concurso de Cosplay (Profissional);
  • 17h00 - Painel Cooler Master (Anúncios 2024);
  • 17h20 - Banda Drop (Rock N' Roll);
  • 19h20 - Muca Muriçoca;
  • 20h40 - Premiação Campeonato de LOL e CS2;
  • 22h00 -  Encerramento;

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