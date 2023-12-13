Evento geek traz Muca Muriçoca para Linhares neste fim de semana

Muca Muriçoca vai participar do Infinitys Xperience Crédito: Reprodução/Instagram/@mucamuricoca

Os fãs capixabas de Muca Muriçoca têm um motivo especial para terminar 2023 em grande estilo. O carismático criador de conteúdo, youtuber e apresentador, é presença confirmada na 5ª edição do Infinitys Xperience. O evento, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de dezembro no Center Norte Conceição, em Linhares, é um dos mais aguardados pelos entusiastas dos universos Geek, Gamer, Nerd e de tecnologia.

Além do criador de conteúdo, Muca Muriçoca, o Infinitys Xperience também contará com a presença do ator, dublador e diretor de dublagem Thiago Keplmair, no sábado (16). Ao todo, o evento terá uma ampla gama de atividades, incluindo competições de jogos eletrônicos, palestras, exposições de produtos de alta tecnologia, entre outros.

Já estão confirmados o campeonato de CS:GO, campeonato de League of Legends, campeonato de FIFA e o Concurso Cosplay. O objetivo da organização é trazer ao estado experiências enriquecedoras no mundo da cultura pop e da tecnologia. A previsão para este ano é receber um público de cerca de 10 mil pessoas nos três dias de evento.

A 5ª edição do Infinitys Xperience acontece nos dias 15, 16 e 17 de dezembro Crédito: Divulgação

“O Infinitys Xperience 2023 promete ser uma celebração épica da cultura pop e da tecnologia, e a participação de Muca Muriçoca acrescenta um toque de nostalgia e entusiasmo ao evento. Os fãs já estão ansiosos para o tão aguardado reencontro”, disse Gustavo Cardoso, CEO da Saints Company, empresa responsável pelo Infinitys.

TECNOLOGIA

Os apaixonados por tecnologia que visitarem o evento terão a oportunidade de ver de perto o inovador "Cooling X", desenvolvido pela marca. É que a Cooler Master, uma das principais marcas de hardware para PC do mundo, é presença confirmada na 5ª edição do Infinitys Xperience.

No estande da fabricante, destaque para o lançamento antecipado no Brasil, do queridinho do momento, o "Cooling X", ferramenta definitiva para gamers e criadores que exigem apenas o melhor. A Cooler Master também estará com seu setup completo, montado com toda a linha de produtos e acessórios da marca.

Conhecido por ser o ponto de encontro de apaixonados por essas culturas, em 2022 o Infinitys levou cerca de 2.800 pessoas ao Shopping PátioMix Linhares. O primeiro lote de ingressos já está disponível e pode ser adquirido por R$ 68,87 no site do evento. Já o valor unitário dos ingressos durante o evento, será R$ 50.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA