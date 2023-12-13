Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Natal no Parque da Cidade, na Serra, tem árvore de 23 metros; veja fotos
Veja vídeo

Natal no Parque da Cidade, na Serra, tem árvore de 23 metros; veja fotos

Espaço no bairro Valparaíso conta também com Vila do Papai Noel e estrelas cadentes espalhadas por toda a praça. Visitação é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 10:28

Não foi só a cidade de Vitória que foi tomada pela magia do Natal. No começo de dezembro,  o Parque da Cidade, no bairro Valparaíso, na Serra, também inaugurou sua decoração especial para receber o Papai Noel e seus ajudantes.
Com estrelas cadentes espalhadas por toda a praça, o espaço conta com uma árvore de Natal de 23 metros de altura e uma vila pensada para o bom velhinho. Torres de castelos e anjos tocando trombeta também estão espalhados pelo parque. 
Até o dia 30 de dezembro, visitantes poderão garantir aquela foto com o anfitrião, o Papai Noel, que ficará à disposição dos serranos das 19h às 22h — exceto na noite do dia 24. Veja mais detalhes nas fotos de Vitor Jubini:

CONFIRA FOTOS DE COMO FICOU A DECORAÇÃO NO PARQUE DA CIDADE

Natal 2023 no Parque da Cidade, na Serra

Veja Também

8 dicas para evitar que o gato destrua a árvore de Natal

Natal na Praça do Papa tem roda-gigante, tobogã e muito mais; veja fotos

Parque Moscoso inaugura decoração natalina de Vitória; confira como ficou iluminação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Natal Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a facadas no quintal de casa em Pedro Canário
Quartel da Polícia Militar do Espírito Santo
TJES libera concurso da PM e afasta, provisoriamente, reserva de vagas para PcD
Imagem de destaque
Renda extra, pesquisa de preço e investimentos: como blindar seu salário da inflação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados