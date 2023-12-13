Natal no Parque da Cidade, na Serra, tem árvore de 23 metros; veja fotos

Não foi só a cidade de Vitória que foi tomada pela magia do Natal. No começo de dezembro, o Parque da Cidade, no bairro Valparaíso, na Serra, também inaugurou sua decoração especial para receber o Papai Noel e seus ajudantes.

Com estrelas cadentes espalhadas por toda a praça, o espaço conta com uma árvore de Natal de 23 metros de altura e uma vila pensada para o bom velhinho. Torres de castelos e anjos tocando trombeta também estão espalhados pelo parque.

Até o dia 30 de dezembro, visitantes poderão garantir aquela foto com o anfitrião, o Papai Noel, que ficará à disposição dos serranos das 19h às 22h — exceto na noite do dia 24. Veja mais detalhes nas fotos de Vitor Jubini:

CONFIRA FOTOS DE COMO FICOU A DECORAÇÃO NO PARQUE DA CIDADE