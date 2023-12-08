Natal na Praça do Papa tem roda-gigante, tobogã e muito mais; veja fotos

Outro ponto escolhido para receber o Papai Noel em Vitória, a Praça do Papa, na Enseada do Suá, ganhou uma decoração especial de Natal. Nesta quinta (7), as luzes do espaço foram oficialmente acesas e revelaram uma estrutura gigantesca, que conta com carrossel, roda-gigante, tobogã e até um avião do bom velhinho. Um dos destaques são os mais de 100 pinheiros espalhados pela praça, uma homenagem às 104 escolas da rede municipal.