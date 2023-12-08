Natal na Praça do Papa tem roda-gigante, tobogã e muito mais; veja fotos

Outro ponto escolhido para receber o Papai Noel em Vitória, a Praça do Papa, na Enseada do Suá, ganhou uma decoração especial de Natal. Nesta quinta (7), as luzes do espaço foram oficialmente acesas e revelaram uma estrutura gigantesca, que conta com carrossel, roda-gigante, tobogã e até um avião do bom velhinho. Um dos destaques são os mais de 100 pinheiros espalhados pela praça, uma homenagem às 104 escolas da rede municipal.
Antes da inauguração oficial, um dia antes, uma moradora que reside em frente ao espaço na Capital capixaba, registrou imagens e vídeos dos testes com a iluminação natalina.
A abertura da decoração contou com apresentações artísticas circenses, bandas de fanfarra e da orquestra Sonatha. Confira os registros feitos pelo fotojornalista de A Gazeta Vitor Jubini: