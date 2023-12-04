Confira os locais e horários da Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

O fim de ano está chegando e com ele chega a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. Neste ano, cinco caminhões percorrerão diversos municípios do Espírito Santo e prometem levar o clima natalino para dentro dos bairros, com show de luzes e claro, a presença do Papai Noel.
A atração já está confirmada em 17 municípios e deve circular pelas principais ruas e avenidas das regiões selecionadas. Dos locais confirmados, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica são destinos que já estão na rota. No ano passado, o comboio da Coca-Cola passou por mais de 26 cidades do ES.
Neste ano, a Caravana começa percorrendo Cariacica e tem seu tema definido. "Desperte o Papai Noel que há em você" traz ambientes temáticos com ilusionismo, e espaços da Casa do Papai e Mamãe Noel, além de ativações com inteligência artificial.
Na Serra, a Caravana percorrerá diversos pontos da cidade de quarta (6) a sábado (9), sempre a partir das 19h. Algumas rotas ainda serão definidas e serão divulgadas oficialmente pelo site da Coca-Cola.
VEJA DATAS DA CARAVANA DE NATAL DA COCA-COLA:
Aracruz
- Quando: 07/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Cariacica
- Quando: 04/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A Caravana passará pelos pontos: Praça Central de Cariacica Sede, Internacional Supermercado, Extrabom Itacibá e Casagrande Alto Lage
Castelo
- Quando: 23/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Colatina
- Quando: 12/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Guaçuí
- Quando: 22/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Guarapari
- Quando: 18/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Ibatiba
- Quando: 21/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Itaguaçu
- Quando: 11/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Linhares
- Quando: 16/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Marataízes
- Quando: 19/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Marechal Floriano
- Quando: 20/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Pinheiros
- Quando: 14/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
São Gabriel da Palha
- Quando: 13/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
São Mateus
- Quando: 15/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir
Serra
- Quando: 06/12, 08/12 e 09/12
- Horário: Todos a partir das 19h
- Rota: 06/12: A caravana passará pelos pontos: Igreja Matriz de Serra Sede, Extrabom de Porto Canoa e Supermercado Casagrande Barcelona. 08/12: A caravana passará pelos pontos: Extrabom Valparaíso, Parque da Cidade, Pizzaria DMilano, Multivix e Quitanda Morada de Laranjeiras. 09/12: A caravana passará pelos pontos: Extrabom Jacaraípe, Praça Encontro das Águas, Praça Central de Feu Rosa e Rede Show Castelândia.
Vila Velha
- Quando: 05/12 e 10/12
- Horário: Todos a partir das 19h
- Rota: 05/12: A caravana passará pelos pontos: Rede Show Terra Vermelha, Barra do Jucu, Parque de Araças, Praça do Bené Marques e Praça do Ibes. 10/12: A caravana passará pelos pontos: Shopping Vila Velha, Orla da Praia da Costa, Bacana e Rua Quinze de Novembro.
- Vitória
- Quando: 17/12
- Horário: A partir das 19h
- Rota: A definir