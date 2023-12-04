Confira os locais e horários da Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

Caravana de Natal Coca-Cola Crédito: Patrick Rocha

O fim de ano está chegando e com ele chega a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. Neste ano, cinco caminhões percorrerão diversos municípios do Espírito Santo e prometem levar o clima natalino para dentro dos bairros, com show de luzes e claro, a presença do Papai Noel.

A atração já está confirmada em 17 municípios e deve circular pelas principais ruas e avenidas das regiões selecionadas. Dos locais confirmados, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica são destinos que já estão na rota. No ano passado, o comboio da Coca-Cola passou por mais de 26 cidades do ES.

Neste ano, a Caravana começa percorrendo Cariacica e tem seu tema definido. "Desperte o Papai Noel que há em você" traz ambientes temáticos com ilusionismo, e espaços da Casa do Papai e Mamãe Noel, além de ativações com inteligência artificial.

Na Serra, a Caravana percorrerá diversos pontos da cidade de quarta (6) a sábado (9), sempre a partir das 19h. Algumas rotas ainda serão definidas e serão divulgadas oficialmente pelo site da Coca-Cola.

VEJA DATAS DA CARAVANA DE NATAL DA COCA-COLA:

Aracruz

Quando: 07/12

07/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Cariacica

Quando: 04/12

04/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A Caravana passará pelos pontos: Praça Central de Cariacica Sede, Internacional Supermercado, Extrabom Itacibá e Casagrande Alto Lage

Castelo

Quando : 23/12

: 23/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Colatina

Quando: 12/12

12/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Guaçuí

Quando : 22/12

: 22/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Guarapari

Quando: 18/12

18/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Ibatiba

Quando: 21/12



Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Itaguaçu

Quando: 11/12

11/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Linhares

Quando: 16/12

16/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Marataízes

Quando: 19/12



Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Marechal Floriano

Quando: 20/12

20/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Pinheiros

Quando: 14/12

14/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

São Gabriel da Palha

Quando: 13/12



Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

São Mateus

Quando: 15/12

15/12 Horário: A partir das 19h

A partir das 19h Rota: A definir

Serra

Quando: 06/12, 08/12 e 09/12

06/12, 08/12 e 09/12 Horário: Todos a partir das 19h

Todos a partir das 19h Rota: 06/12: A caravana passará pelos pontos: Igreja Matriz de Serra Sede, Extrabom de Porto Canoa e Supermercado Casagrande Barcelona. 08/12: A caravana passará pelos pontos: Extrabom Valparaíso, Parque da Cidade, Pizzaria DMilano, Multivix e Quitanda Morada de Laranjeiras. 09/12: A caravana passará pelos pontos: Extrabom Jacaraípe, Praça Encontro das Águas, Praça Central de Feu Rosa e Rede Show Castelândia.

Vila Velha

Quando: 05/12 e 10/12

05/12 e 10/12 Horário: Todos a partir das 19h

Todos a partir das 19h Rota: 05/12: A caravana passará pelos pontos: Rede Show Terra Vermelha, Barra do Jucu, Parque de Araças, Praça do Bené Marques e Praça do Ibes. 10/12: A caravana passará pelos pontos: Shopping Vila Velha, Orla da Praia da Costa, Bacana e Rua Quinze de Novembro.