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Diversão

Confira os locais e horários da Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

A tradicional Caravana de Natal promovida pela Coca-Cola já tem data oficial para acontecer: entre os dias 4 e 23 de dezembro cinco caminhões percorrerão o Espírito Santo. Veja a lista completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 16:54

Caravana de Natal Coca-Cola 2021
Caravana de Natal Coca-Cola Crédito: Patrick Rocha
O fim de ano está chegando e com ele chega a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. Neste ano, cinco caminhões percorrerão diversos municípios do Espírito Santo e prometem levar o clima natalino para dentro dos bairros, com show de luzes e claro, a presença do Papai Noel. 
A atração já está confirmada em 17 municípios e deve circular pelas principais ruas e avenidas das regiões selecionadas. Dos locais confirmados, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica são destinos que já estão na rota. No ano passado, o comboio da Coca-Cola passou por mais de 26 cidades do ES. 
Neste ano, a Caravana começa percorrendo Cariacica e tem seu tema definido. "Desperte o Papai Noel que há em você" traz ambientes temáticos com ilusionismo, e espaços da Casa do Papai e Mamãe Noel, além de ativações com inteligência artificial. 
Na Serra, a Caravana percorrerá diversos pontos da cidade de quarta (6) a sábado (9), sempre a partir das 19h. Algumas rotas ainda serão definidas e serão divulgadas oficialmente pelo site da Coca-Cola. 

VEJA DATAS DA CARAVANA DE NATAL DA COCA-COLA:

Aracruz
  • Quando: 07/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Cariacica
  • Quando: 04/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A Caravana passará pelos pontos: Praça Central de Cariacica Sede, Internacional Supermercado, Extrabom Itacibá e  Casagrande Alto Lage
Castelo
  • Quando: 23/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Colatina
  • Quando: 12/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Guaçuí
  • Quando: 22/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Guarapari
  • Quando: 18/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Ibatiba
  • Quando: 21/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Itaguaçu
  • Quando: 11/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Linhares
  • Quando: 16/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Marataízes
  • Quando: 19/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Marechal Floriano
  • Quando: 20/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Pinheiros
  • Quando: 14/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
São Gabriel da Palha
  • Quando: 13/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
São Mateus
  • Quando: 15/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir
Serra
  • Quando: 06/12, 08/12 e 09/12
  • Horário: Todos a partir das 19h
  • Rota: 06/12: A caravana passará pelos pontos: Igreja Matriz de Serra Sede, Extrabom de Porto Canoa e Supermercado Casagrande Barcelona. 08/12: A caravana passará pelos pontos: Extrabom Valparaíso, Parque da Cidade, Pizzaria DMilano, Multivix e Quitanda Morada de Laranjeiras. 09/12: A caravana passará pelos pontos: Extrabom Jacaraípe, Praça Encontro das Águas, Praça Central de Feu Rosa e Rede Show Castelândia. 
Vila Velha
  • Quando: 05/12 e 10/12
  • Horário: Todos a partir das 19h
  • Rota: 05/12: A caravana passará pelos pontos: Rede Show Terra Vermelha, Barra do Jucu, Parque de Araças, Praça do Bené Marques e Praça do Ibes. 10/12: A caravana passará pelos pontos: Shopping Vila Velha, Orla da Praia da Costa, Bacana e Rua Quinze de Novembro.
  • Vitória
  • Quando: 17/12
  • Horário: A partir das 19h
  • Rota: A definir

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