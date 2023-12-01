Parque Moscoso lança decoração de Natal com presença do Papai Noel

Vitória já entrou no clima do Natal com uma iluminação especial que deixa a cidade ainda mais bonita para as festas de fim de ano. Na segunda-feira (4), quem passar pelo Parque Moscoso poderá conferir a nova decoração temática do local, que será inaugurada às 18h30 com a presença do Papai Noel.
O parque ganhará uma árvore natalina gigante, com 10,5 metros de altura, totalmente iluminada. Também farão parte da decoração, 100 túneis dinâmicos em tecido, bolas e caixas decorativas.
Outro destaque é o espaço com queda de neve, que promete encantar o público. Barco de pesca em madeira, arcos iluminados, luminárias, pingentes e cascatas de LED e árvores ornamentadas completam o cenário.
A cidade de Vitória ganhará, ao todo, 84 pontos de decoração natalina. Mais de 100 árvores em todas as regiões da capital estarão iluminadas, e assim ficarão até o início de 2024.
AGENDA DE INAUGURAÇÕES
Na terça-feira (5/12), uma festa para inaugurar a decoração natalina acontecerá em São Pedro (Rodovia Serafim Derenzi, 5820, Redenção), também com a presença do Papai Noel. No mesmo dia, a magia do Natal vai tomar conta do Parque Manolo Cabral, na Praia do Canto, às 19h30.
Já a Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras, será contemplada com a inauguração na quarta-feira (6/12), às 18h. Por lá, uma árvore natalina de 10 metros de altura promete embelezar o bairro, que também terá árvores naturais ornamentadas para o fim de ano.
No mesmo dia, acontecerá um evento na Praça de Itararé, às 19h30, para abrir a temporada natalina.
Na quinta-feira (7), às 18h30, a Praça do Papa ganhará uma decoração variada e intensamente iluminada. A área de lazer será enfeitada com três árvores natalinas de 10 metros, que terá iluminação especial.
A ornamentação da praça também será composta de caixas, bolas e túneis, além de um espaço com chuva de neve e trenzinho elétrico. No mesmo dia, às 20h30, será a vez da Praça Regina Frigeri Furno (Pracinha do supermercado BH), em Jardim da Penha, inaugurar suas luzes de natal.
PROJEÇÕES NA CATEDRAL
A Catedral acenderá as luzes de Natal na sexta-feira (8/12), às 19h30, com uma rica decoração e apresentação de projeção mapeada na fachada do templo. Mais de 20 árvores do local serão ornamentadas com cordões de microlâmpadas e projetores de LED.
Na mesma data, às 20h30, a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, ficará iluminada e ornamentada para o Natal. O local contará com uma árvore natalina de 10 metros, toda iluminada, e ornamentação em árvores naturais. No sábado (9), haverá inauguração, às 18h, na Praça São José Operário, em Maruípe.
DECORAÇÃO EM PRAÇAS, RUAS E PRÉDIOS
Na terça-feira (12), às 18h30, acontecerá a inauguração na Rua 7 de Setembro, onde serão instalados arcos com luminárias pingentes, túnel de microlâmpadas e cascatas de LED. Parte dessa iluminação se tornará permanente no local.
A avenida Dante Michelini já encontra-se enfeitada com 130 unidades de cometas natalinos, instalados nos postes do canteiro central. Já a Avenida Jerônimo Monteiro conta com 32 cortinas de microlâmpadas transversais à avenida.
O trevo da Rodovia Norte-Sul, no cruzamento com a Avenida Dante Michelini, terá uma árvore natalina de 10 metros iluminada e todas árvores naturais será enfeitadas com cordões de microlâmpadas.
Os trevos do Portal do Príncipe, no Centro, e da Avenida Adalberto Simão Nader, no cruzamento com a Fernando Ferrari, serão ornamentados com árvores natalinas gigantes iluminada, e as naturais também serão decoradas com cordões de microlâmpadas.
OUTROS LOCAIS COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL
- Palácio Jerônimo Monteiro
- Câmara Municipal
- Avenida Rio Branco
- Praça Therezinha Grecchi
- Praça Costa Pereira
- Rua São Sebastião
- Praça Ubaldo Ramalhete
- Academia Espírito-santense de Letras
- Viaduto Gilson Félix
- Rodovia Serafim Derenzi, n.º 191 a 297
- Praça João Coelho de Oliveira
- Praça Antônio Ferreira Marques
- Praça Durval Miguel do Nascimento
- Praça Dr. Athayde
- Praça Cecília Graça - Rua do Penta
- Praça Ailton Galante
- Praça Gilberto Mendonça Paiva
- Rodovia Serafim Derenzi, n.º 360
- Praça do Flamboyant
- Rua Zulmira da Silva Constantino, n.º 36
- Praça Caetano Bassini
- Rua Ernesto Bassini, n.º 32
- Rodovia Serafim Derenzi, n.º 1641Praça Genoveva Machado
- Avenida Adelpho Poli Monjardim - Praça Carioca
- Avenida Adelpho Poli Monjardim - Final da Orla
- Praça Asdrubal Soares
- Praça Luiza Pereira Muniz Corrêa
- Praça Oscarino Alves Maciel
- Praça Judith Braz Coutinho
- Orla de Jesus de Nazareth
- Praça Baronesa de Monjardim
- Rua Laura Pereira Inácio
- Rua Ormando Aguiar - Cajun
- Rua Carlos Moreira Lima
- Praça Luiz Coser Filho
- Praça Vicente Guida
- Praça Campo de Andorinha
- Praça São José Operário
- Praça do Ponto Final - (Jair de Andrade)
- Praça Coronel Djalma Borges
- Praça Tabuazeiro
- Praça Álvaro Amorim
- Praça em Santos Dumont
- Praça Anita Francisca Crystello
- CEU Eucalipto
- Rua Joaquim José da Vitória e Ladeira Sargento Licinio Vieira - Engenharia
- Rua Atílio Sperandio - Eldorado Central de Compras
- Rua da Assembleia - Orla de Mangue Seco
- Rua São Marcos e Rua Balbina dos Santos
- Rua Dr Gastão Pache de Farias (Praça no final da rua)
- Avenida Saturnino de Brito - Praça dos Namorados
- Praça José Francisco Arruela Maio e Unidade de Saúde
- Praça do Pedágio
- Rua Aleixo Neto
- Praça Odilon Grijó
- Praça Darcy José de Sá Filho (03 de Maio)
- Alameda Hélio da Costa Ferraz
- Praça Maria Costa Perovano
- Praça do Museu do Pescador e Praça Antonio Ormindo Trancoso
- Rua da Coragem, n.º 460 a 550
- Rua de Pedestres, n.º 258 a 348
- Rua da Felicidade, n.º 02
- Praça na Rua Felicidade Correa dos Santos
- Rua Cristiano Alves dos Santos (Mirante da Condusa)
- Praça Mário Elias
- Praça Miguel Arcanjo Fraga
- Praça Regina Frigeri Furno
- Rua Arlindo Dias
Com informações da Prefeitura de Vitória.