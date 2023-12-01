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Iluminação especial

Parque Moscoso lança decoração de Natal com presença do Papai Noel

Abertura acontecerá na segunda (4). Catedral e Praça do Papa estão entre os 84 pontos de Vitória enfeitados para as festas de fim de ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 17:37

Vitória já entrou no clima do Natal com uma iluminação especial que deixa a cidade ainda mais bonita para as festas de fim de ano. Na segunda-feira (4), quem passar pelo Parque Moscoso poderá conferir a nova decoração temática do local, que será inaugurada às 18h30 com a presença do Papai Noel.
O parque ganhará uma árvore natalina gigante, com 10,5 metros de altura, totalmente iluminada. Também farão parte da decoração, 100 túneis dinâmicos em tecido, bolas e caixas decorativas.
Outro destaque é o espaço com queda de neve, que promete encantar o público. Barco de pesca em madeira, arcos iluminados, luminárias, pingentes e cascatas de LED e árvores ornamentadas completam o cenário.
A cidade de Vitória ganhará, ao todo, 84 pontos de decoração natalina. Mais de 100 árvores em todas as regiões da capital estarão iluminadas, e assim ficarão até o início de 2024.
Decoração de Natal no Parque Moscoso, em Vitória
Decoração de Natal no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/Secom/PMV

AGENDA DE INAUGURAÇÕES 

Na terça-feira (5/12), uma festa para inaugurar a decoração natalina acontecerá em São Pedro (Rodovia Serafim Derenzi, 5820, Redenção), também com a presença do Papai Noel. No mesmo dia, a magia do Natal vai tomar conta do Parque Manolo Cabral, na Praia do Canto, às 19h30.
Já a Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras, será contemplada com a inauguração na quarta-feira (6/12), às 18h. Por lá, uma árvore natalina de 10 metros de altura promete embelezar o bairro, que também terá árvores naturais ornamentadas para o fim de ano.
No mesmo dia, acontecerá um evento na Praça de Itararé, às 19h30, para abrir a temporada natalina.
Na quinta-feira (7), às 18h30, a Praça do Papa ganhará uma decoração variada e intensamente iluminada. A área de lazer será enfeitada com três árvores natalinas de 10 metros, que terá iluminação especial.
A ornamentação da praça também será composta de caixas, bolas e túneis, além de um espaço com chuva de neve e trenzinho elétrico. No mesmo dia, às 20h30, será a vez da Praça Regina Frigeri Furno (Pracinha do supermercado BH), em Jardim da Penha, inaugurar suas luzes de natal.

PROJEÇÕES NA CATEDRAL 

A Catedral acenderá as luzes de Natal na sexta-feira (8/12), às 19h30, com uma rica decoração e apresentação de projeção mapeada na fachada do templo. Mais de 20 árvores do local serão ornamentadas com cordões de microlâmpadas e projetores de LED.
Catedral de Vitória realizou projeções no aniversário de 471 anos de Vitória
Catedral de Vitória receberá projeções de luz e cores Crédito: Divulgação
Na mesma data, às 20h30, a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, ficará iluminada e ornamentada para o Natal. O local contará com uma árvore natalina de 10 metros, toda iluminada, e ornamentação em árvores naturais. No sábado (9), haverá inauguração, às 18h, na Praça São José Operário, em Maruípe.

DECORAÇÃO EM PRAÇAS, RUAS E PRÉDIOS 

Na terça-feira (12), às 18h30, acontecerá a inauguração na Rua 7 de Setembro, onde serão instalados arcos com luminárias pingentes, túnel de microlâmpadas e cascatas de LED. Parte dessa iluminação se tornará permanente no local.
A avenida Dante Michelini já encontra-se enfeitada com 130 unidades de cometas natalinos, instalados nos postes do canteiro central. Já a Avenida Jerônimo Monteiro conta com 32 cortinas de microlâmpadas transversais à avenida.
O trevo da Rodovia Norte-Sul, no cruzamento com a Avenida Dante Michelini, terá uma árvore natalina de 10 metros iluminada e todas árvores naturais será enfeitadas com cordões de microlâmpadas.
Os trevos do Portal do Príncipe, no Centro, e da Avenida Adalberto Simão Nader, no cruzamento com a Fernando Ferrari,  serão ornamentados com árvores natalinas gigantes iluminada, e as naturais também serão decoradas com cordões de microlâmpadas.

OUTROS LOCAIS COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL

  • Palácio Jerônimo Monteiro
  • Câmara Municipal
  • Avenida Rio Branco
  • Praça Therezinha Grecchi
  • Praça Costa Pereira
  • Rua São Sebastião
  • Praça Ubaldo Ramalhete
  • Academia Espírito-santense de Letras
  • Viaduto Gilson Félix
  • Rodovia Serafim Derenzi, n.º 191 a 297
  • Praça João Coelho de Oliveira
  • Praça Antônio Ferreira Marques
  • Praça Durval Miguel do Nascimento
  • Praça Dr. Athayde
  • Praça Cecília Graça - Rua do Penta
  • Praça Ailton Galante
  • Praça Gilberto Mendonça Paiva
  • Rodovia Serafim Derenzi, n.º 360
  • Praça do Flamboyant
  • Rua Zulmira da Silva Constantino, n.º 36
  • Praça Caetano Bassini
  • Rua Ernesto Bassini, n.º 32
  • Rodovia Serafim Derenzi, n.º 1641Praça Genoveva Machado
  • Avenida Adelpho Poli Monjardim - Praça Carioca
  • Avenida Adelpho Poli Monjardim - Final da Orla
  • Praça Asdrubal Soares
  • Praça Luiza Pereira Muniz Corrêa
  • Praça Oscarino Alves Maciel
  • Praça Judith Braz Coutinho
  • Orla de Jesus de Nazareth
  • Praça Baronesa de Monjardim
  • Rua Laura Pereira Inácio
  • Rua Ormando Aguiar - Cajun
  • Rua Carlos Moreira Lima
  • Praça Luiz Coser Filho
  • Praça Vicente Guida
  • Praça Campo de Andorinha
  • Praça São José Operário
  • Praça do Ponto Final - (Jair de Andrade)
  • Praça Coronel Djalma Borges
  • Praça Tabuazeiro
  • Praça Álvaro Amorim
  • Praça em Santos Dumont
  • Praça Anita Francisca Crystello
  • CEU Eucalipto
  • Rua Joaquim José da Vitória e Ladeira Sargento Licinio Vieira - Engenharia
  • Rua Atílio Sperandio - Eldorado Central de Compras
  • Rua da Assembleia - Orla de Mangue Seco
  • Rua São Marcos e Rua Balbina dos Santos
  • Rua Dr Gastão Pache de Farias (Praça no final da rua)
  • Avenida Saturnino de Brito - Praça dos Namorados
  • Praça José Francisco Arruela Maio e Unidade de Saúde
  • Praça do Pedágio
  • Rua Aleixo Neto
  • Praça Odilon Grijó
  • Praça Darcy José de Sá Filho (03 de Maio)
  • Alameda Hélio da Costa Ferraz
  • Praça Maria Costa Perovano
  • Praça do Museu do Pescador e Praça Antonio Ormindo Trancoso
  • Rua da Coragem, n.º 460 a 550
  • Rua de Pedestres, n.º 258 a 348
  • Rua da Felicidade, n.º 02
  • Praça na Rua Felicidade Correa dos Santos
  • Rua Cristiano Alves dos Santos (Mirante da Condusa)
  • Praça Mário Elias
  • Praça Miguel Arcanjo Fraga
  • Praça Regina Frigeri Furno
  • Rua Arlindo Dias
Com informações da Prefeitura de Vitória. 

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