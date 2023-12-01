Parque Moscoso lança decoração de Natal com presença do Papai Noel

Vitória já entrou no clima do Natal com uma iluminação especial que deixa a cidade ainda mais bonita para as festas de fim de ano. Na segunda-feira (4), quem passar pelo Parque Moscoso poderá conferir a nova decoração temática do local, que será inaugurada às 18h30 com a presença do Papai Noel.

O parque ganhará uma árvore natalina gigante, com 10,5 metros de altura, totalmente iluminada. Também farão parte da decoração, 100 túneis dinâmicos em tecido, bolas e caixas decorativas.

Outro destaque é o espaço com queda de neve, que promete encantar o público. Barco de pesca em madeira, arcos iluminados, luminárias, pingentes e cascatas de LED e árvores ornamentadas completam o cenário.

A cidade de Vitória ganhará, ao todo, 84 pontos de decoração natalina. Mais de 100 árvores em todas as regiões da capital estarão iluminadas, e assim ficarão até o início de 2024.

Decoração de Natal no Parque Moscoso, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira/Secom/PMV

AGENDA DE INAUGURAÇÕES

Na terça-feira (5/12), uma festa para inaugurar a decoração natalina acontecerá em São Pedro (Rodovia Serafim Derenzi, 5820, Redenção), também com a presença do Papai Noel. No mesmo dia, a magia do Natal vai tomar conta do Parque Manolo Cabral, na Praia do Canto, às 19h30.

Já a Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras, será contemplada com a inauguração na quarta-feira (6/12), às 18h. Por lá, uma árvore natalina de 10 metros de altura promete embelezar o bairro, que também terá árvores naturais ornamentadas para o fim de ano.

No mesmo dia, acontecerá um evento na Praça de Itararé, às 19h30, para abrir a temporada natalina.

Na quinta-feira (7), às 18h30, a Praça do Papa ganhará uma decoração variada e intensamente iluminada. A área de lazer será enfeitada com três árvores natalinas de 10 metros, que terá iluminação especial.

A ornamentação da praça também será composta de caixas, bolas e túneis, além de um espaço com chuva de neve e trenzinho elétrico. No mesmo dia, às 20h30, será a vez da Praça Regina Frigeri Furno (Pracinha do supermercado BH), em Jardim da Penha, inaugurar suas luzes de natal.

PROJEÇÕES NA CATEDRAL

A Catedral acenderá as luzes de Natal na sexta-feira (8/12), às 19h30, com uma rica decoração e apresentação de projeção mapeada na fachada do templo. Mais de 20 árvores do local serão ornamentadas com cordões de microlâmpadas e projetores de LED.

Catedral de Vitória receberá projeções de luz e cores Crédito: Divulgação

Na mesma data, às 20h30, a Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, ficará iluminada e ornamentada para o Natal. O local contará com uma árvore natalina de 10 metros, toda iluminada, e ornamentação em árvores naturais. No sábado (9), haverá inauguração, às 18h, na Praça São José Operário, em Maruípe.

DECORAÇÃO EM PRAÇAS, RUAS E PRÉDIOS

Na terça-feira (12), às 18h30, acontecerá a inauguração na Rua 7 de Setembro, onde serão instalados arcos com luminárias pingentes, túnel de microlâmpadas e cascatas de LED. Parte dessa iluminação se tornará permanente no local.

A avenida Dante Michelini já encontra-se enfeitada com 130 unidades de cometas natalinos, instalados nos postes do canteiro central. Já a Avenida Jerônimo Monteiro conta com 32 cortinas de microlâmpadas transversais à avenida.

O trevo da Rodovia Norte-Sul, no cruzamento com a Avenida Dante Michelini, terá uma árvore natalina de 10 metros iluminada e todas árvores naturais será enfeitadas com cordões de microlâmpadas.

Os trevos do Portal do Príncipe, no Centro, e da Avenida Adalberto Simão Nader, no cruzamento com a Fernando Ferrari, serão ornamentados com árvores natalinas gigantes iluminada, e as naturais também serão decoradas com cordões de microlâmpadas.

OUTROS LOCAIS COM ILUMINAÇÃO ESPECIAL

Palácio Jerônimo Monteiro

Câmara Municipal



Avenida Rio Branco



Praça Therezinha Grecchi



Praça Costa Pereira



Rua São Sebastião



Praça Ubaldo Ramalhete



Academia Espírito-santense de Letras



Viaduto Gilson Félix

Rodovia Serafim Derenzi, n.º 191 a 297



Praça João Coelho de Oliveira



Praça Antônio Ferreira Marques



Praça Durval Miguel do Nascimento



Praça Dr. Athayde



Praça Cecília Graça - Rua do Penta



Praça Ailton Galante



Praça Gilberto Mendonça Paiva



Rodovia Serafim Derenzi, n.º 360



Praça do Flamboyant



Rua Zulmira da Silva Constantino, n.º 36



Praça Caetano Bassini



Rua Ernesto Bassini, n.º 32



Rodovia Serafim Derenzi, n.º 1641Praça Genoveva Machado



Avenida Adelpho Poli Monjardim - Praça Carioca



Avenida Adelpho Poli Monjardim - Final da Orla



Praça Asdrubal Soares



Praça Luiza Pereira Muniz Corrêa



Praça Oscarino Alves Maciel



Praça Judith Braz Coutinho



Orla de Jesus de Nazareth



Praça Baronesa de Monjardim



Rua Laura Pereira Inácio



Rua Ormando Aguiar - Cajun



Rua Carlos Moreira Lima



Praça Luiz Coser Filho



Praça Vicente Guida



Praça Campo de Andorinha



Praça São José Operário



Praça do Ponto Final - (Jair de Andrade)



Praça Coronel Djalma Borges



Praça Tabuazeiro



Praça Álvaro Amorim



Praça em Santos Dumont



Praça Anita Francisca Crystello



CEU Eucalipto



Rua Joaquim José da Vitória e Ladeira Sargento Licinio Vieira - Engenharia



Rua Atílio Sperandio - Eldorado Central de Compras



Rua da Assembleia - Orla de Mangue Seco



Rua São Marcos e Rua Balbina dos Santos



Rua Dr Gastão Pache de Farias (Praça no final da rua)



Avenida Saturnino de Brito - Praça dos Namorados



Praça José Francisco Arruela Maio e Unidade de Saúde



Praça do Pedágio



Rua Aleixo Neto



Praça Odilon Grijó



Praça Darcy José de Sá Filho (03 de Maio)



Alameda Hélio da Costa Ferraz



Praça Maria Costa Perovano



Praça do Museu do Pescador e Praça Antonio Ormindo Trancoso



Rua da Coragem, n.º 460 a 550



Rua de Pedestres, n.º 258 a 348



Rua da Felicidade, n.º 02



Praça na Rua Felicidade Correa dos Santos



Rua Cristiano Alves dos Santos (Mirante da Condusa)



Praça Mário Elias



Praça Miguel Arcanjo Fraga



Praça Regina Frigeri Furno



Rua Arlindo Dias

