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Espetáculo de cores

Anchieta inaugura decoração de Natal na quarta (1°) com chegada de Papai Noel

Em 2023, cerca de 80 mil microlâmpadas de LED iluminarão vários pontos da cidade do Sul do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 13:50

Anchieta promove acendimento oficial das luzes de Natal nesta quarta (1º)
Decoração de Natal instalada na cidade de Anchieta, em 2022 Crédito: Prefeitura Municipal de Anchieta
Faltando pouco menos de dois meses para as festas de fim do ano, prefeituras do Espírito Santo começam a se movimentar para a montagem das tradicionais (e sempre esperadas) decorações luminosas em ruas e praças públicas. Como exemplo, temos Anchieta, no Sul do Estado, que realiza na quarta-feira (1), a partir das 18h, o acendimento oficial das Luzes de Natal.
O evento, que tem entrada franca, acontece em frente ao Centro Administrativo do município. Na programação, apresentação do coral da Melhor Idade e do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), além da chegada do Papai e Mamãe Noel, que promete interagir com as crianças. 
Para 2023, cerca de 80 mil microlâmpadas de LED vão iluminar o Centro Administrativo, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, a ponte Cônego Barros e alguns pontos do centro da cidade.

GRANDIOSIDADE

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), responsável pela ornamentação, o material utilizado é oriundo de anos anteriores, somado com algumas novas peças adquiridas para este Natal. Entre elas, três árvores gigantes, uma inclusive de 13 metros, que os visitantes poderão atravessar por dentro dela.
Ainda haverá caixa de presente e bola natalina nesse mesmo formato. Presépio gigante, trenó do Papai Noel, árvores e guirlandas, entre outras peças, darão um clima ainda mais clima natalino ao município do Sul do ES.
"Nosso objetivo é deixar a cidade mais alegre e ainda mais bonita para o Natal. Ainda, é uma forma de fomentar as vendas no comércio local, gerando emprego e renda", aponta o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri.

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