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Festival da Moqueca em Anchieta terá hambúrguer e versão vegana do prato

7° Festival da Moqueca Capixaba, que acontece de quinta (7) a domingo (10), em Castelhanos, tem entrada franca e a tradicional confecção da maior moqueca do mundo; confira programação
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 17:53

Festival em Castelhanos terá hambúrguer de moqueca
Festival em Castelhanos terá hambúrguer de moqueca Crédito: Assessoria de imprensa do 7º Festival da Moqueca Capixaba
Se no ano passado a novidade foi o pastel, em 2023 o 7º Festival da Moqueca Capixaba, que acontece de quinta (7) a domingo (10), em Castelhanos (Anchieta), chega com surpresa em dose dupla: o lançamento do hambúrguer de moqueca como também a moqueca vegana.  
O hambúrguer de moqueca é uma criação do João Alexandre, do Beer Burger Bar. A delícia, feita de dourado ou baiacu, sendo  servida com pirão. Durante o evento, o prato vai custar cerca de R$ 35.
A moqueca vegana, por sua vez, é produzida com banana-da-terra e palmito, também custando R$ 35 e servindo duas pessoas. Seu criador é o Tião do Mercadinho, Sebastião da Silva, que resolveu apresentar uma opção para o público cada vez maior de pessoas que optam por não comer produtos de origem animal.
Evento em Anchieta terá moqueca vegana
Evento em Anchieta terá moqueca vegana Crédito: 7º Festival da Moqueca Capixaba/Assessoria de imprensa
O festival será montado em um Pavilhão Gastronômico na praia de Castelhanos. O local contará com praça de alimentação, área kids, espaço de acolhimento e estandes de artesanatos, agroindústrias, instituições e empresas. Ao todo, 13 estabelecimentos da região vão vender diferentes tipos de moqueca para os presentes.
Outro atrativo será a preparação da maior moqueca capixaba do mundo feita em panela de barro, no sábado, dia 9, a partir das 11h. O chamado "Moquecão" será feito com mais de 400kg de peixes, tomates, cebolas e temperos e, em 2023, terá como convidado especial o chef Juarez Campos.
A programação será aberta na quinta (7), com a caminhada "No Cheiro da Moqueca", aula show da chef Kênia Mota, som com o Trio Maracá e oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras. Na sexta (8) tem aula-show com Juarez Campos e música com a banda Wave Surf Music.
No sábado (9), além do Moquecão Capixaba, tem atrações para a criançada, voz e violão, apresentações culturais e finalizando com show de Jackson Lima e banda. No domingo (10) o evento se encerra com desfiles e moda de viola, com a dupla Ney e Eraldo.

7º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA DE CASTELHANOS (ANCHIETA)

  • QUINTA (7)
  • 14h: Abertura do Pavilhão Gastronômico;
  • 15h: Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;
  • 15h: Concentração da “Caminhada no Cheiro da Moqueca”;
  • 18h: Abertura Oficial do Festival da Moqueca Capixaba;
  • 18h30: Recepção aos participantes da “Caminhada no Cheiro da Moqueca”;
  • 19h: Aula-show com a Chef Kenia Mota - moqueca;
  • 21h30: Show com o Trio Maracá;

  • SEXTA (8)
  • 14h: Abertura do Pavilhão Gastronômico;
  • 15h: Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;
  • 19h: Aula-show com Chef Juarez Campos - Moqueca de Garoupa Salgada com abóbora e banana-da-terra;
  • 22h: Show com Wave Surf Music;

  • SÁBADO (9)
  • 10h: Abertura do Pavilhão Gastronômico;
  • 10h: Início da preparação do Moquecão, com presença do chef Juarez Campos
  • 12h: Almoço (panelinhas do Moquecão)
  • 15h: Oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras;
  • 17h: Aula Kids de gastronomia, coordenada pela EFTUR;
  • 18h: Apresentação cultural do grupo Os Brandarinos;
  • 22h: Show com Jackson Lima e banda;

  • DOMINGO (10)
  • 10h: Abertura do Pavilhão Gastronômico;
  • 11h30: Show com a banda Raddar 027;
  • 14h: Concurso Musa de Castelhanos;
  • 15h: Desfile “Beleza não Tem Idade e Nem Medidas”;
  • 16h: Show de moda de viola com Ney e Eraldo;

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