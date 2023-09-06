Festival da Moqueca em Anchieta terá hambúrguer e versão vegana do prato

Festival em Castelhanos terá hambúrguer de moqueca Crédito: Assessoria de imprensa do 7º Festival da Moqueca Capixaba

Se no ano passado a novidade foi o pastel, em 2023 o 7º Festival da Moqueca Capixaba, que acontece de quinta (7) a domingo (10), em Castelhanos (Anchieta), chega com surpresa em dose dupla: o lançamento do hambúrguer de moqueca como também a moqueca vegana.

O hambúrguer de moqueca é uma criação do João Alexandre, do Beer Burger Bar. A delícia, feita de dourado ou baiacu, sendo servida com pirão. Durante o evento, o prato vai custar cerca de R$ 35.

A moqueca vegana, por sua vez, é produzida com banana-da-terra e palmito, também custando R$ 35 e servindo duas pessoas. Seu criador é o Tião do Mercadinho, Sebastião da Silva, que resolveu apresentar uma opção para o público cada vez maior de pessoas que optam por não comer produtos de origem animal.

Evento em Anchieta terá moqueca vegana Crédito: 7º Festival da Moqueca Capixaba/Assessoria de imprensa

O festival será montado em um Pavilhão Gastronômico na praia de Castelhanos. O local contará com praça de alimentação, área kids, espaço de acolhimento e estandes de artesanatos, agroindústrias, instituições e empresas. Ao todo, 13 estabelecimentos da região vão vender diferentes tipos de moqueca para os presentes.

Outro atrativo será a preparação da maior moqueca capixaba do mundo feita em panela de barro, no sábado, dia 9, a partir das 11h. O chamado "Moquecão" será feito com mais de 400kg de peixes, tomates, cebolas e temperos e, em 2023, terá como convidado especial o chef Juarez Campos.

A programação será aberta na quinta (7), com a caminhada "No Cheiro da Moqueca", aula show da chef Kênia Mota, som com o Trio Maracá e oficina de panela de barro com as Paneleiras de Goiabeiras. Na sexta (8) tem aula-show com Juarez Campos e música com a banda Wave Surf Music.

No sábado (9), além do Moquecão Capixaba, tem atrações para a criançada, voz e violão, apresentações culturais e finalizando com show de Jackson Lima e banda. No domingo (10) o evento se encerra com desfiles e moda de viola, com a dupla Ney e Eraldo.

7º FESTIVAL DA MOQUECA CAPIXABA DE CASTELHANOS (ANCHIETA)