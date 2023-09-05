Feriado nas montanhas

Primavera Teresense terá show de 14 Bis no feriadão de Santa Teresa

Programação contará ainda com exposição de flores e mais de 20 atrações musicais que se apresentam de quarta (6) a domingo (10)
Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2023 às 15:01

A banda 14 Bis é atração na sexta-feira (8) Crédito: Instagram/@14bis.oficial
Santa Teresa está preparada para o feriadão de Independência. A cidade segue no pique de grandes eventos e, após a Festa do Imigrante Italiano, realiza o Festival Primavera Teresense. De quarta (6) a domingo (10), o município da Região Serrana do Espírito será tomado por música e flores. Entre os destaques, os shows de 14 Bis e Sá & Guarabyra e a Expoflores. A entrada é gratuita.
O evento chega para saudar a chegada da primavera, que se inicia entre os dias 22 e 23 de setembro. Mas ainda no friozinho do inverno, a Primavera Teresense vai movimentar o Parque de Exposições e na Praça da Cultura de Santa Teresa.
No primeiro espaço, acontece o 2° Festival de Música, que contará com apresentações de 9 semifinalistas que concorrem aos R$ 7 mil em prêmios - sendo R$ 2,5 mil para o 1º lugar; R$ 2 mil para o segundo; R$ 1,5 mil para o terceiro colocado; e R$ 1 mil para o vencedor do voto popular. As apresentações serão realizadas de quarta à sábado, sempre a partir das 18 horas.
Também acontecem shows para abertura e encerramento em cada dia do Festival com Nano Vianna, Saulo Simonassi, Renato Sabaini, Marcos Bifão, banda Ângulo Vertical e um tributo à Gal Costa, com Marjori Crispim. As atrações nacionais ficam por conta de 14 Bis e Sá & Guarabira.
Não podemos deixar de citar a praça de alimentação montada no Parque de Exposições, que terá venda de pratos, como churrasco de fogo de chão e parrilla, vinhos, cafés, queijos e demais embutidos produzidos no município.
Já na Praça da Cultura, no Centro da cidade, é realizada a Expoflores com programação diurna. Além de estandes de plantas e flores das mais diversas espécies, o evento terá aulas de arte floral e apresentações musicais com Dennise Pontes, Victor Humberto e Marcia Chagas, Elisa Alves e Trio Mafuá. Confira abaixo as programações dos espaços:

PROGRAMAÇÃO – FESTIVAL PRIMAVERA TERESENSE

QUARTA - (06/09/2023)

  • LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
  • PALCO PRIMAVERA
  • 18h - Banda Ângulo Vertical
  • 19h30 - Festival de Música
  • 20h - Amanda Percilia - Tua
  • 20h45 - Banda da Flor (Plinio Soares e Bruna Perê) - Bolinha, Bolão, Balão
  • 21h30 - XayBru (Xaiani e Bruna Lovatti) - Tudo o que eu quero
  • 22h30 - Show Nano Vianna

QUINTA - (07/09/2023)

  • LOCAL: EXPOFLORES (PRAÇA DA CULTURA)
  • Exposição de Flores, plantas, orquídeas, suculentas e muito mais.

  • AULA SHOW – FLORES
  • 10h às 12h - Aula Show Flores e Arranjos – Consultor Jab Pasolini
  • 15h às 17h - Aula Show Flores e Arranjos – Consultor Jab Pasolini

  • PALCO FLORES
  • 13h - Show Dennise Pontes

  • LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
  • PALCO PRIMAVERA
  • 18h - Show GAAAL - Tributo a Gal Costa, com Marjori Crispim e Banda
  • 19h30 - Festival de Música
  • 20h - Joe Caetano - Transborda
  • 20h45 - Vitu - Nico
  • 21h30 - Dayane Paixão - Saudade da Mata
  • 22h30 - Saulo Simonassi

SEXTA - (08/09/2023)

  • LOCAL: EXPOFLORES (PRAÇA DA CULTURA)
  • Exposição de Flores, plantas, orquídeas, suculentas e muito mais

  • AULA SHOW – FLORES
  • 10h às 12h - Aula Show Flores e Arranjos – Consultor Jab Pasolini
  • 15h às 17h - Aula Show Flores e Arranjos – Consultor Jab Pasolini

  • PALCO FLORES
  • 13h - Show Acústico Elisa Alves

  • LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
  • PALCO PRIMAVERA
  • 18h - Show Renato Sabaini e Banda
  • 19h30 - Festival de Música
  • 20h - Ana Pedrini - Além do Mar
  • 20h45 - Filipe Benedito - Ar
  • 21h30 - Manfredo - Petricor
  • 22h30 - Show Nacional 14 BIS

SÁBADO - (09/09/2023)

  • LOCAL: EXPOFLORES (PRAÇA DA CULTURA)
  • Exposição de Flores, plantas, orquídeas, suculentas e muito mais.

  • AULA SHOW – FLORES
  • 10h às 12h - Aula Show Flores e Arranjos – Consultor Jab Pasolini
  • 15h às 17h - Aula Show Flores e Arranjos – Consultor Jab Pasolini

  • PALCO FLORES
  • 13h - Show Victor Humberto e Márcia Chagas (com Eliel Moura e Sérgio Rouver)

  • LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES
  • PALCO PRIMAVERA
  • 18h - Show Marcos Bifão
  • 19h30 - Festival de Música
  • 20h - 1° finalista
  • 20h45 - 2° finalista
  • 21h30 - 3° finalista
  • 22h - Premiação do Festival de Música
  • 22h30 - Show Nacional SÁ & GUARABYRA

DOMINGO - (10/09/2023)

  • LOCAL: EXPOFLORES (PRAÇA DA CULTURA)
  • Exposição de Flores, plantas, orquídeas, suculentas e muito mais.

  • AULA SHOW – FLORES
  • 10h às 12h - Aula Show Flores e Arranjos – Consultor Jab Pasolini

  • PALCO FLORES
  • 12h - Show Trio Mafuá

Viu algum erro?
