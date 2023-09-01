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Zezé di Camargo, Michel Teló e Gustavo Mioto agitam festa de 472 anos de Vitória

Shows acontecem na Praia de Camburi, de quarta (6) a sábado (9); confira a programação completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 19:09

O cantor sertanejo Michel Teló durante apresentação no festival Brahma Valley, no Jockey Club, em São Paulo (SP), em 2015
O cantor sertanejo Michel Teló é atração de encerramento da festa, no sábado (9) Crédito: UOL/Folhapress
Zezé di Camargo, Michel Teló e Gustavo Mioto agitam festa de 472 anos de Vitória
Vitória completa 472 anos na próxima sexta-feira (8). Para animar os munícipes, a prefeitura preparou uma programação que começa já na quarta-feira (6), recheada de atrações nacionais. Entre os destaques, os shows de Zezé di Camargo e Luciano, Michel Teló, Gustavo Mioto e Léo Magalhães. Os festejos acontecem nas areias da Praia de Camburi, num palco montado próximo à Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do quiosque nº 7, e vão até o sábado (9). A entrada é gratuita.
Abrindo a programação, na quarta-feira (6), Art Samba e o cantor Gustavo Mioto. Na quinta-feira (7), apresentam-se Herança Negra e Léo Magalhães. Sexta-feira (8), dia do aniversário de Vitória, é a vez de Flavinha Mendonça e Zezé Di Camargo e Luciano subirem ao palco. Encerrando a programação, no sábado (9),o Amaro Lima e o sertanejo Michel Teló vão animar o público.

HOMENAGENS

Segundo o secretário municipal de Cultura, Edu Henning além dos tradicionais shows, que já compõe a agenda de eventos da capital mais charmosa da região sudeste, o público presente à festa dos 472 anos de Vitória será surpreendido por homenagens a grandes nomes da música nacional e que são capixabas.
"A ideia é os nossos artistas regionais, daqui, da nossa terra, homenageando grandes nomes também daqui, em especial de Vitória. Pessoas que dão e deram a vida pela arte e fizeram história no Espírito Santo, no Brasil e no Mundo. Será um momento emocionante e marcante", garante o secretário.
O grupo Art Samba homenageará um dos maiores intérpretes da música brasileira, Zé Renato, que com mais de 40 anos de carreira é integrante do grupo Boca Livre. No segundo dia (7), o grupo Herança Negra homenageia Roberto Menescal, nascido em Vitória e reconhecidamente um dos pais da Bossa Nova. 
A banda Herança Negra é formada por Jon Santos, Nelinho e Barol Beats
Formada por Jon Santos, Nelinho e Barol Beats, a banda Herança Negra vai homenagear Roberto Menescal Crédito: Diego Luís/Divulgação
Flavinha Mendonça, no sábado (8), interpretará algumas canções que ficaram eternizadas na voz da também capixaba, Nara Leão, cantora compositora e instrumentista brasileira reconhecida nacional e internacionalmente. Fechando as homenagens, Amaro Lima, no domingo (9), resgatará canções do compositor Pedro Caetano, um carioca que escolheu a cidade de Vitória para viver e produzir sua arte. Com a música "Cidade Sol", Amaro encerra as homenagens aos músicos locais.
"Será uma grande festa como a cidade de Vitória merece. Animação e encontro das famílias com música e entretenimento de qualidade. Além disso, estamos cuidado de todos os detalhes para que todos possam participar dessa grande festa com conforto e segurança, com uma mega estrutura que está sendo montada na praia", declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

PROGRAMAÇÃO

  • 06/09 (Quarta-feira)
  • 20h - Art Samba
  • 22h - Gustavo Mioto

  • 07/09 (Quinta-feira)
  • 20h - Herança Negra
  • 22h - Léo Magalhaes

  • 08/09 (Sexta-feira)
  • 20h - Flavinha Mendonça
  • 22h - Zezé Di Camargo & Luciano

  • 09/09 (Sábado)
  • 20h - Amaro Lima
  • 22h - Michel Teló

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