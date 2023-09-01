O cantor sertanejo Michel Teló é atração de encerramento da festa, no sábado (9) Crédito: UOL/Folhapress

Your browser does not support the audio element. Zezé di Camargo, Michel Teló e Gustavo Mioto agitam festa de 472 anos de Vitória

Vitória completa 472 anos na próxima sexta-feira (8). Para animar os munícipes, a prefeitura preparou uma programação que começa já na quarta-feira (6), recheada de atrações nacionais. Entre os destaques, os shows de Zezé di Camargo e Luciano, Michel Teló, Gustavo Mioto e Léo Magalhães. Os festejos acontecem nas areias da Praia de Camburi, num palco montado próximo à Avenida Adalberto Simão Nader, na altura do quiosque nº 7, e vão até o sábado (9). A entrada é gratuita.

Abrindo a programação, na quarta-feira (6), Art Samba e o cantor Gustavo Mioto. Na quinta-feira (7), apresentam-se Herança Negra e Léo Magalhães. Sexta-feira (8), dia do aniversário de Vitória, é a vez de Flavinha Mendonça e Zezé Di Camargo e Luciano subirem ao palco. Encerrando a programação, no sábado (9),o Amaro Lima e o sertanejo Michel Teló vão animar o público.

HOMENAGENS

Segundo o secretário municipal de Cultura, Edu Henning além dos tradicionais shows, que já compõe a agenda de eventos da capital mais charmosa da região sudeste, o público presente à festa dos 472 anos de Vitória será surpreendido por homenagens a grandes nomes da música nacional e que são capixabas.

"A ideia é os nossos artistas regionais, daqui, da nossa terra, homenageando grandes nomes também daqui, em especial de Vitória. Pessoas que dão e deram a vida pela arte e fizeram história no Espírito Santo, no Brasil e no Mundo. Será um momento emocionante e marcante", garante o secretário.

O grupo Art Samba homenageará um dos maiores intérpretes da música brasileira, Zé Renato, que com mais de 40 anos de carreira é integrante do grupo Boca Livre. No segundo dia (7), o grupo Herança Negra homenageia Roberto Menescal, nascido em Vitória e reconhecidamente um dos pais da Bossa Nova.

Formada por Jon Santos, Nelinho e Barol Beats, a banda Herança Negra vai homenagear Roberto Menescal Crédito: Diego Luís/Divulgação

Flavinha Mendonça, no sábado (8), interpretará algumas canções que ficaram eternizadas na voz da também capixaba, Nara Leão, cantora compositora e instrumentista brasileira reconhecida nacional e internacionalmente. Fechando as homenagens, Amaro Lima, no domingo (9), resgatará canções do compositor Pedro Caetano, um carioca que escolheu a cidade de Vitória para viver e produzir sua arte. Com a música "Cidade Sol", Amaro encerra as homenagens aos músicos locais.

"Será uma grande festa como a cidade de Vitória merece. Animação e encontro das famílias com música e entretenimento de qualidade. Além disso, estamos cuidado de todos os detalhes para que todos possam participar dessa grande festa com conforto e segurança, com uma mega estrutura que está sendo montada na praia", declarou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

PROGRAMAÇÃO