Filhos da Bahia fazem esquenta do Vital 2023 no fim de semana

Banda Filhos da Bahia, formada por Raysson, Migga, Zaia e João Lucas Crédito: Luana Chaves

Faltando 14 dias para o maior carnaval fora de época do Espírito Santo, o Vital terá um esquenta neste fim de semana. Programada para os dias 15 e 16 de setembro, a micareta terá um ensaio geral neste sábado (2), no Na Vista, em Vitória. A principal atração, inédita na cidade, é a banda Filhos da Bahia.

Animados em apresentar a primeira parte do seu álbum "Bença" para os capixabas, os "meninos" não escondem a ansiedade. "Ansioso pra poder conhecer Vitoria. Sempre quis experimentar moqueca capixaba e conhecer as praias. Vai ser especial", conta Miguel.

Criado entre Vitória, Guarapari e a Bahia, João Lucas é o único que já se sente em casa. "Tocar em Vitória, pra mim, vai ser muito importante. Minha terra, terra muito querida e tenho muito carinho, vai ser muito bom", descreve.

A apresentação vai contar com repertório de músicas dos pais dos jovens e algumas autorais, como "Eu Tbm Quero Beijar", lançada no ano passado como single de estreia do grupo. "O que esperar? Muito axé, muita música boa, repertório especial, muita energia boa", resume João.

"Será uma noite de celebração ao axé music e à música baiana. Esperamos provocar a sensação de estarmos mais próximos do carnaval de Salvador com as canções da nossa terra", detalha Miguel.

Sobre participar do pontapé para a segunda edição do Vital após o hiato de 15 anos, o grupo é só empolgação. Afinal, os pais da maioria deles puxaram blocos na micareta. "

"É uma satisfação enorme está fazendo parte dessa história. O show do Filhos da Bahia será uma novidade para todo o público, espero que agrade a todos. É muito lindo isso, ver nossos pais fazendo história antigamente e, hoje, nós na mesma água fazendo história", conta Raysson.

"Expectativa boa demais, já conhecemos esse ensaio esse projeto que é lindo demais, é só esperar coisas boas", completa João.

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