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Filhos da Bahia fazem esquenta do Vital 2023 no fim de semana

Quarteto formado pelos filhos de Carlinhos Brown, Saulo, Tonho Matéria e Reinaldinho se apresentam pela primeira vez em Vitória
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 14:30

Banda Filhos da Bahia, formada por Raysson, Migga, Zaia e João Lucas
Banda Filhos da Bahia, formada por Raysson, Migga, Zaia e João Lucas Crédito: Luana Chaves
Faltando 14 dias para o maior carnaval fora de época do Espírito Santo, o Vital terá um esquenta neste fim de semana. Programada para os dias 15 e 16 de setembro, a micareta terá um ensaio geral neste sábado (2), no Na Vista, em Vitória. A principal atração, inédita na cidade, é a banda Filhos da Bahia.
Formada pelos filhos de Carlinhos Brown, Saulo (ex-Banda Eva), Tonho Matéria (ex-Olodum) e Reinaldinho (ex-Terra Samba), a banda apresenta uma nova roupagem para o axé disseminado na música de seus pais. Migga, João Lucas, Raysson e Zaia denominam seu som como axé beat, que traz elementos percussivos da música baiana e sonoridades do pop, trap, funk, entre outros.
Animados em apresentar a primeira parte do seu álbum "Bença" para os capixabas, os "meninos" não escondem a ansiedade. "Ansioso pra poder conhecer Vitoria. Sempre quis experimentar moqueca capixaba e conhecer as praias. Vai ser especial", conta Miguel.
Criado entre Vitória, Guarapari e a Bahia, João Lucas é o único que já se sente em casa. "Tocar em Vitória, pra mim, vai ser muito importante. Minha terra, terra muito querida e tenho muito carinho, vai ser muito bom", descreve.
A apresentação vai contar com repertório de músicas dos pais dos jovens e algumas autorais, como "Eu Tbm Quero Beijar", lançada no ano passado como single de estreia do grupo. "O que esperar? Muito axé, muita música boa, repertório especial, muita energia boa", resume João.
"Será uma noite de celebração ao axé music e à música baiana. Esperamos provocar a sensação de estarmos mais próximos do carnaval de Salvador com as canções da nossa terra", detalha Miguel.
Sobre participar do pontapé para a segunda edição do Vital após o hiato de 15 anos, o grupo é só empolgação. Afinal, os pais da maioria deles puxaram blocos na micareta. "
"É uma satisfação enorme está fazendo parte dessa história. O show do Filhos da Bahia será uma novidade para todo o público, espero que agrade a todos. É muito lindo isso, ver nossos pais fazendo história antigamente e, hoje, nós na mesma água fazendo história", conta Raysson.
"Expectativa boa demais, já conhecemos esse ensaio esse projeto que é lindo demais, é só esperar coisas boas", completa João.

SERVIÇO

  • ENSAIO GERAL DO VITAL
  • Atrações: Filhos da Bahia, Frazão e Lokão DJ
  • Quando: sábado (2), a partir das 19h
  • Onde: Na Vista - R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: R$ 100 (inteira/2º lote) e R$ 50 (meia/2º lote), à venda no site LeBillet

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