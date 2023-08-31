Rede Gazeta fecha parceria com o Vital 2023

A Rede Gazeta já vestiu o abadá e está pronta para entregar a maior cobertura do Vital 2023. O maior carnaval fora de época do Sudeste vai sacudir a Capital nos dias 15 e 16 e setembro, no Sambão do Povo, dentro das comemorações do aniversário de 472 anos Vitória e dos 95 anos da Rede Gazeta.

"Com os 95 anos da Rede Gazeta, vamos entrar forte com a cobertura no Vital. Vamos levar a rádio Litoral FM, a TV Gazeta, o site A Gazeta e o HZ Entretê para estar junto com o Pablo e com a Lilian arrebentando na divulgação do evento", disse Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, na abertura da coletiva.

"Nós que agradecemos a Rede Gazeta. O Vital tem uma longa história com a Rede Gazeta. Não só com a rede, mas com alguns funcionários que tem uma certa memória afetiva que viveram os momentos até 2006 e voltaram a curtir com a gente na retomada no ano passado, quando a festa voltou ao calendário da cidade. Foi um grande desafio ano passado de voltar com um evento de grande porte como o Vital num período de pós-pandemia aonde a cadeia de fornecimento do setor de eventos ainda estava prejudicada. Foi difícil colocar o Vital de pé, mas foi um ano de muito aprendizado. Tivemos um feedback muito positivo de quem participou no ano passado e tiramos algumas lições. Este ano estamos vindo com novidades, como parte dos camarotes cobertos e aumento da segurança no Sambão", destacou Pablo,