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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta fecha parceria com o Vital 2023

Publicado em
31 ago 2023 às 18:19
Pablo Pacheco, Márcio Chagas, Lilian Moussalem, e Giulia Moussalem. Coletiva de divulgação do Vital 2023 na Rede Gazeta
Pablo Pacheco, Márcio Chagas, Lilian Moussalem, Giulia Moussalem e Ivan Reis: coletiva do Vital na sede da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A Rede Gazeta já vestiu o abadá e está pronta para entregar a maior cobertura do Vital 2023.  O maior carnaval fora de época do Sudeste  vai sacudir a Capital nos dias 15 e 16 e setembro, no Sambão do Povo, dentro das comemorações do aniversário de 472 anos Vitória e dos 95 anos da Rede Gazeta. 
Os veículos da Gazeta, TV,  rádios e site HZ, vão acompanhar todo o fervo da micareta. Os organizadores do Vital, Lilian e Giulia Moussalem e Pablo Pacheco estiveram na Gazeta na tarde desta quinta-feira (31)  para apresentar as novidades do evento (confira aqui), que terá Bell Marques, Eva, Leo Santana, Durval Lelys e Timbalada, entre outros. RR vai estar por lá, fazendo a cobertura exclusiva dentro do espaço Litoral FM, que ficará no camarote Na Vista, o maior do Vital, cara a cara com os trios elétricos. Por lá, passarão clientes, parceiros e convidados da Rede Gazeta. 

PARCERIA

"Com os 95 anos da Rede Gazeta, vamos entrar forte com a cobertura no Vital. Vamos levar a rádio Litoral FM, a TV Gazeta, o site A Gazeta e o HZ Entretê para estar junto com o Pablo e com a Lilian arrebentando na divulgação do evento", disse Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, na abertura da coletiva.
"Nós que agradecemos a Rede Gazeta. O Vital tem uma longa história com a Rede Gazeta. Não só com a rede, mas com alguns funcionários que tem uma certa memória afetiva que viveram os momentos até 2006 e voltaram a curtir com a gente na retomada no ano passado, quando a festa voltou ao calendário da cidade. Foi um grande desafio ano passado de voltar com um evento de grande porte como o Vital num período de pós-pandemia aonde a cadeia de fornecimento do setor de eventos ainda estava prejudicada. Foi difícil colocar o Vital de pé, mas foi um ano de muito aprendizado. Tivemos um feedback muito positivo de quem participou no ano passado e tiramos algumas lições. Este ano estamos vindo com novidades, como parte dos camarotes cobertos e aumento da segurança no Sambão", destacou Pablo, 

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