Vital 2023 tem quase 90% dos ingressos para o bloco vendidos

A festa vai acontecer durante os dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. De cima do trio, quem agita o Bloco Vital, na sexta-feira, dia 15, é a Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana, que prometem 10 horas de muita alegria para os amantes do axé. Já no sábado, dia 16, Durval Lelis, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada são presenças confirmadas para o segundo dia de evento e mais 12 horas de muita alegria.