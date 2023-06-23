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Micareta

Vital 2023 tem quase 90% dos ingressos para o bloco vendidos

Camarotes já chegam ao 6° lote. Evento acontece nos dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. Veja os valores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 16:01

O axé da Banda Eva abriu a noite de sábado (17) do Vital 2022
Felipe Pezzoni no trio durante o Vital 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
Faltam menos de três meses para o Vital 2023. E os interessados em curtir a folia, pelo menos no bloco, devem ficar atentos. Segundo a organização, os ingressos para este setor estão quase 90% vendidos. A maioria dos camarotes já passaram do terceiro lote, com alguns já tendo entradas do 6º lote sendo comercializadas.
A festa vai acontecer durante os dias 15 e 16 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. De cima do trio, quem agita o Bloco Vital, na sexta-feira, dia 15, é a Banda Eva, Bell Marques e Léo Santana, que prometem 10 horas de muita alegria para os amantes do axé. Já no sábado, dia 16, Durval Lelis, Xanddy Harmonia, Tomate e Timbalada são presenças confirmadas para o segundo dia de evento e mais 12 horas de muita alegria.
O público estimado para este ano é de 46 mil pessoas nos dois dias de festa. A expectativa é de que o evento movimente cerca de R$ 50 milhões no comércio local, devido ao grande fluxo de turistas que vem para o evento. A média é de que neste ano o Vital gere em torno de 4600 empregos diretos durante os dois dias de festa.

SERVIÇO:

  • VITAL 2023
  • Quando: 15 e 16 de setembro, sexta e sábado
  • Onde: Sambão do Povo - Av. Dário Lourenço de Souza - Santo Antônio, Vitória
  • Horários: 20h, na sexta, e 18h, no sábado
  • Ingressos: a partir de R$ 50 (arquibancada), à venda no site Lebillet

VALORES

  • BLOCO VITAL
  • Sexta-feira, dia 15: R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia)  - 5º lote
  • Sábado, dia 16: R$ 380 (inteira) e R$ 190 (meia) - 3º lote
  • Sexta e sábado: R$ 400 (4º lote)

  • ARQUIBANCADA
  • Sexta-feira, dia 15: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) - 1º lote
  • Sábado, dia 16: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia) - 1º lote
  • Sexta e sábado: R$ 80 (1º lote)

  • CAMAROTE NA VISTA
  • Sexta, dia 15: R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia) - 5º lote
  • Sábado, dia 16: R$ 460 (inteira) e R$ 230 (meia) - 5º lote 
  • Sexta + sábado: R$ 440 (5º lote)
  • Sexta + bloco: R$ 420 (6º lote)
  • Sábado + bloco: R$ 380 (5º lote)
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 760 (6º lote)

  • BLOCO DO BERO
  • Sexta, dia 15: R$ 440 (inteira) e R$ 220 (meia) - 4º lote
  • Sábado, dia 16: R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia) - 2º lote
  • Sexta + sábado: R$ 320 (2º lote)
  • Sexta + bloco: R$ 380 (5º lote)
  • Sábado + bloco: R$ 310 (3º lote)
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 640 (4º lote)

  • CAMAROTE FERVÔ
  • Sexta, dia 15: R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia) - 2º lote
  • Sábado, dia 16: R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia) - 2º lote
  • Sexta + sábado: R$ 360 (3º lote)
  • Sexta + bloco: R$ 360 (4º lote)
  • Sábado + bloco: R$ 320 (4º lote)
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 640 (5º lote)

  • CAMAROTE GORDINHO
  • Sexta, dia 15: R$ 380 (inteira) e R$ 190 (meia) - 3º lote
  • Sábado, dia 16: R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia) - 2º lote
  • Sexta e sábado: R$ 320 (2º lote)
  • Sexta + bloco: R$ 380 (4º lote)
  • Sábado + bloco: R$ 320 (3º lote)
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 640 (4º lote)

  • CAMAROTE BARLAVENTO
  • Sexta, dia 15: R$ 340 (inteira) e R$ 170 (meia) - 3º lote)
  • Sábado, dia 16: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia) - 1º lote
  • Sexta + sábado: R$ 260 (2º lote)
  • Sexta + bloco: R$ 360 (6º lote)
  • Sábado + bloco: R$ 280 (3º lote)
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 580 (3º lote)

  • SACADA DA PINK
  • Sexta, dia 15: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia) - 1º lote
  • Sábado, dia 16: R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia) - 1º lote
  • Sexta + sábado: R$ 240 (1º lote)
  • Sexta + bloco: R$ 320 (3º lote)
  • Sábado + bloco: R$ 280 (3º lote)
  • Sexta e sábado + bloco (dois dias): R$ 560 (3º lote)

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