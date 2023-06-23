Um dos eventos mais tradicionais da Região Serrana do Espírito Santo, a 32ª Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa chega ao seu último fim de semana de realização. Uma das atrações mais esperadas do evento acontece neste domingo (25): a Carretela Del Vin. Famosa por já ter levado 45 mil pessoas às ruas do Centro da cidade de Santa Teresa, retorna a ser realizada após um hiato de três anos.
Para te ajudar a se preparar para o evento, a equipe de HZ produziu um guia com as principais informações: trajeto, trânsito, carros alegóricos, distribuição de alimentos durante o desfile e novidades. Confira a seguir.
O RETORNO DO DESFILE
Em proporção menor e com algumas mudanças, o desfile cultural da Carretela em 2023 foi pensado para valorizar a cultura italiana e atender à comunidade teresense. "Essa 'italianidade' está refletida em todos os aspectos, sejam eles culturais, naturais e históricos", destacou a presidente do Circolo Trentino (o centro cultural responsável pela festa), Jurema Tonini.
Uma das novidades é a realização do "Il Giro Delle Tagliatelle", uma espécie de "tombo" de tagliatelle que será realizado na chegada dos desfilantes e turistas no Parque de Exposições da cidade.
Carretela Del Vin 2023: tudo o que você precisa saber sobre o desfile cultural
Além do desfile cultural, de sexta (23) a segunda (26), são diversas as opções de programação gratuita para celebrar a cultura italiana, incluindo atrações musicais e aulas show de gastronomia. A ressaca da Carretela na segunda (26) e a distribuição do bolo de aniversário também estão garantidos.
TRAJETO
Quem deseja participar da Carretela pode se concentrar em frente à Prefeitura de Santa Teresa, no Centro da cidade. O desfile sairá da Rua Jerônimo Vervloet, nº 446, às 10h da manhã de domingo (25) e seguirá em cortejo pelas Ruas Sebastião Zamprogno e Hilário Pasolini. O destino final é o Parque de Exposições, na Rua Virgílio Germano Bassetti, com previsão de chegada às 11h30.
Todas essas ruas ficarão interditadas por conta do cortejo.
CARROS ALEGÓRICOS
Ao todo, treze carros alegóricos participam da Carretela Del Vin, sendo seis tablados puxados por jipes, quatro caminhonetes, um caminhão e dois carros de autoridades.
Cada um deles leva para o desfile cultural um ponto importante da cultura da cidade, como a realeza ítalo-teresense (composta pelas garotas ítalo-teresenses de 2023, 2022, 2021 e 2020); os costumes e trabalhos em família; as novas gerações de italianos; as atividades do dia a dia e a gastronomia, incluindo a polenta, a uva, a linguiça e o café.
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
Diferente de como era feito em edições anteriores, o desfile de 2023 será em proporção menor e não contará com distribuição de bebidas ou alimentos, informa a organização.
NOVIDADE NA RECEPÇÃO DA CARRETELA
Assim que chegarem ao Parque de Exposições, o público e os desfilantes serão recepcionados por uma cantoria italiana, já tradicional da cidade. Além disso, novidade neste ano, será realizado o "Il Giro Delle Tagliatelle", uma espécie de "tombo" de massa italiana.
Os pratos com a iguaria serão vendidos a R$ 10. Os tíquetes para garantir uma porção serão vendidos no Parque de Exposições.
PROGRAMAÇÃO DESTE FINAL DE SEMANA
A Carretela Del Vin é uma das atrações da XXXII Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa, deste final de semana. De sexta (23) a segunda (26), atrações musicais, aulas-show de gastronomia e até bolo de aniversário. Confira abaixo a programação completa para os quatro dias:
- SEXTA-FEIRA (23)
- Parque de Exposições:
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- 19h – Abertura com Coral Folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 20h – Camerata do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 21h – Banda Brasitália
- 00h – Encerramento
- SÁBADO (24)
- Parque de Exposições:
- 10h – Aula show de gastronomia italiana
- 12h – “Paiollada” italiana
- 14h – Campeonatos de boccia, mora, serrafitae moer café
- 14h – Ferrari Banda
- 17h – Apresentação de concertina e músicas italianas
- 18h30 – Gruppo Folk. Il Ballerini
- 19h30 – Gruppo Folk. Do Circolo Trentinodi Santa Teresa
- 20h30 – Show Toni Boni
- 22h30 – Show Capitão Morgan
- 00h – Encerramento
- DOMINGO (25)
- Centro da Cidade:
- 10h – Carrettella Del Vin – saída em frente a Prefeitura Municipal de Santa Teresa
- Parque de Exposições:
- 11h30 – Cantoria italiana com a chegada da Carrettella del Vin
- 12h – Show com Os Carreteiros
- 14h30 – Gruppo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 15h – Coral Santa Cecilia Venda Nova do Imigrante
- 15h30 –Gruppo di Ballo Granello Giallo -Venda Nova do Imigrante
- 16h – Gruppo Folk. Piccolo Pavonne – Vila Pavão
- 18h – Encerramento
- SEGUNDA (26)
- Centro da Cidade:
- 06h – Alvorada
- 10h – Ressaca da Carrettella del Vin e Bolo de aniversário
- 12h – Encerramento