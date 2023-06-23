Carretela Del Vin de Santa Teresa no ano de 2017 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Para te ajudar a se preparar para o evento, a equipe de HZ produziu um guia com as principais informações: trajeto, trânsito, carros alegóricos, distribuição de alimentos durante o desfile e novidades. Confira a seguir.

O RETORNO DO DESFILE

Em proporção menor e com algumas mudanças, o desfile cultural da Carretela em 2023 foi pensado para valorizar a cultura italiana e atender à comunidade teresense. "Essa 'italianidade' está refletida em todos os aspectos, sejam eles culturais, naturais e históricos", destacou a presidente do Circolo Trentino (o centro cultural responsável pela festa), Jurema Tonini.

Uma das novidades é a realização do "Il Giro Delle Tagliatelle", uma espécie de "tombo" de tagliatelle que será realizado na chegada dos desfilantes e turistas no Parque de Exposições da cidade.

Your browser does not support the audio element. Carretela Del Vin 2023: tudo o que você precisa saber sobre o desfile cultural

Além do desfile cultural, de sexta (23) a segunda (26), são diversas as opções de programação gratuita para celebrar a cultura italiana, incluindo atrações musicais e aulas show de gastronomia. A ressaca da Carretela na segunda (26) e a distribuição do bolo de aniversário também estão garantidos.

TRAJETO

Quem deseja participar da Carretela pode se concentrar em frente à Prefeitura de Santa Teresa, no Centro da cidade. O desfile sairá da Rua Jerônimo Vervloet, nº 446, às 10h da manhã de domingo (25) e seguirá em cortejo pelas Ruas Sebastião Zamprogno e Hilário Pasolini. O destino final é o Parque de Exposições, na Rua Virgílio Germano Bassetti, com previsão de chegada às 11h30.

Todas essas ruas ficarão interditadas por conta do cortejo.

CARROS ALEGÓRICOS

Ao todo, treze carros alegóricos participam da Carretela Del Vin, sendo seis tablados puxados por jipes, quatro caminhonetes, um caminhão e dois carros de autoridades.

Cada um deles leva para o desfile cultural um ponto importante da cultura da cidade, como a realeza ítalo-teresense (composta pelas garotas ítalo-teresenses de 2023, 2022, 2021 e 2020); os costumes e trabalhos em família; as novas gerações de italianos; as atividades do dia a dia e a gastronomia, incluindo a polenta, a uva, a linguiça e o café.

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Diferente de como era feito em edições anteriores, o desfile de 2023 será em proporção menor e não contará com distribuição de bebidas ou alimentos, informa a organização.

NOVIDADE NA RECEPÇÃO DA CARRETELA

Assim que chegarem ao Parque de Exposições, o público e os desfilantes serão recepcionados por uma cantoria italiana, já tradicional da cidade. Além disso, novidade neste ano, será realizado o "Il Giro Delle Tagliatelle", uma espécie de "tombo" de massa italiana.

Os pratos com a iguaria serão vendidos a R$ 10. Os tíquetes para garantir uma porção serão vendidos no Parque de Exposições.

PROGRAMAÇÃO DESTE FINAL DE SEMANA

A Carretela Del Vin é uma das atrações da XXXII Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa, deste final de semana. De sexta (23) a segunda (26), atrações musicais, aulas-show de gastronomia e até bolo de aniversário. Confira abaixo a programação completa para os quatro dias:

SEXTA-FEIRA (23)

Parque de Exposições:



18h – Abertura da praça de alimentação



19h – Abertura com Coral Folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa



20h – Camerata do Circolo Trentino di Santa Teresa



21h – Banda Brasitália



00h – Encerramento



SÁBADO (24)

Parque de Exposições:



10h – Aula show de gastronomia italiana



12h – “Paiollada” italiana



14h – Campeonatos de boccia, mora, serrafitae moer café



14h – Ferrari Banda



17h – Apresentação de concertina e músicas italianas



18h30 – Gruppo Folk. Il Ballerini



19h30 – Gruppo Folk. Do Circolo Trentinodi Santa Teresa



20h30 – Show Toni Boni



22h30 – Show Capitão Morgan



00h – Encerramento



DOMINGO (25)

Centro da Cidade:



10h – Carrettella Del Vin – saída em frente a Prefeitura Municipal de Santa Teresa



Parque de Exposições:



11h30 – Cantoria italiana com a chegada da Carrettella del Vin



12h – Show com Os Carreteiros



14h30 – Gruppo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa



15h – Coral Santa Cecilia Venda Nova do Imigrante



15h30 –Gruppo di Ballo Granello Giallo -Venda Nova do Imigrante



16h – Gruppo Folk. Piccolo Pavonne – Vila Pavão



18h – Encerramento

