Raphinha entra no radar do futebol saudita e valor pode chegar a R$ 510 milhões

Com o foco centrado na Copa do Mundo, o atacante Raphinha, do Barcelona, está no radar do futebol saudita. Al-Hilal e Al-Nassr, as duas melhores equipes da liga local, consideram fazer uma proposta que pode alcançar as cifras de R$ 510 milhões aproximadamente, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo.



Destaque da equipe comandada pelo treinador alemão Hansi Flick, o brasileiro de 29 anos teve uma temporada de protagonismo com a camisa azul e grená. Em 33 partidas disputadas, ele balançou as redes em 21 oportunidades e ainda deu sete assistências.



Um fator que pode agilizar uma possível transferência do futebol europeu para o mundo árabe tem relação direta também com os vencimentos. A proposta inclui, entre outras coisas, um salário até quatro vezes maior do que o jogador recebe na Espanha.



Ainda de acordo com a publicação espanhola, "a Arábia Saudita considera o brasileiro um dos jogadores mais atraentes do mercado nesta janela de transferências". No entanto, como agora todas as atenções estão voltadas para a Copa do Mundo, "as negociações não estão em um estágio avançado".



A visibilidade do atleta no cenário internacional também vem sendo levado em conta pelos dirigentes e a presença de Raphinha por lá serviria também para continuar impulsionando o crescimento e interesse pela competição em todo mundo.



Em meio ao interesse por seu futebol, o atacante vem cumprindo toda a preparação da seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. O Brasil, que está no Grupo C do Mundial, faz a sua estreia neste sábado, diante do Marrocos, em Nova Jersey, às 19h.