Carretela del Vin volta em 2023 a Santa Teresa na Festa do Imigrante

A partir da próxima sexta-feira (9), a cidade de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, inicia a programação da 32ª Festa do Imigrante Italiano. Serão três finais de semana com uma agenda especial para comemorar as tradições que envolvem a primeira cidade colonizada por italianos do Brasil. Um dos destaques desta edição é que a tradicional e aguardada Carretela Del Vin está de volta, no dia 25 de junho.
Com algumas alterações, o evento, que já reuniu mais de 45 mil pessoas nas ruas do Centro da cidade, volta a ser realizado após um hiato de três anos — devido às restrições sanitárias da pandemia da Covid-19, a última carretela ocorreu em 2019.
Em conversa com HZ, a presidente do Circolo Trentino (o centro cultural responsável pela festa), Jurema Tonini adiantou que, desta vez, o desfile será em uma proporção menor e não haverá distribuição de bebidas ou alimentos, como era feito nas edições anteriores.
Segundo Jurema, o objetivo é realmente valorizar a cultura da comunidade teresense. "Essa 'italianidade' está refletida em todos os aspectos, sejam eles culturais, naturais e históricos. Estamos retomando com a carretela em menor proporção. O objetivo do retorno esse ano é atender essa comunidade teresense que valoriza a cultura italiana", destacou.
Jurema ainda explicou que, mesmo sem a distribuição de alimentos e bebidas, a essência da carretela se mantém. "É um desfile cultural para exaltar as tradições passadas pelos imigrantes italianos", disse. Por isso, todos os envolvidos se vestem com trajes típicos e apresentam aos turistas, em cima de carros alegóricos, aspectos importantes para a comunidade, como gastronomia, música e danças tradicionais.
PROGRAMAÇÃO DIVERSA
Além da carretela, no final da programação, a 32ª Festa do Imigrante contará com uma programação diversa. Na sexta (9), o primeiro dia, as festividades começam com a eleição da realeza ítalo-teresense 2023, na Escola Superior São Francisco de Assis, na Rua Bernardino Monteiro.
Na sexta seguinte (16), o público poderá prestigiar o musical italiano "Um Viaggio Nella Nostra Storia II" (Uma viagem à nossa História), que retrata a saga do início da imigração em Santa Teresa. Em seguida, às 21h, quem entra em cena é o músico Júlio Berger para um apresentação especial. As duas performances serão feitas no Parque de Exposições.
No sábado (17), a realeza ítalo-teresense será apresentada ao público em um desfile do comércio local, às 9h, no Centro da cidade. Na parte da tarde, quem comanda a música é o artista Chico Chagas, às 21h, no Parque de Exposições.
Já no domingo (18), a 6ª Corridinha del Bambini (infantil) e a 12ª Corrida dell'Immigrante (adulto) tomarão conta das ruas do Centro da Cidade na parte da manhã. Já no restante do dia, no Parque de Exposições, será possível assistir a uma aula-show de gastronomia italiana e diversas apresentações de corais e grupos folclóricos.
No último final de semana da festa, será possível conferir diversas apresentações musicais na sexta (23) e no sábado (24) e, claro, participar da Carretela Del Vin, no domingo (25).
"É uma festa que toda a comunidade teresense se envolve. É uma das mais maiores festas do município, talvez até a maior. Nós esperamos uma movimentação muito grande no setor de turismo. Esperamos que os hotéis e pousadas tenham 100% de ocupação. E que aumente também o volume de vendas do comércio", disse Jurema.
SERVIÇO
- FESTA DO IMIGRANTE DE SANTA TERESA
- QUANDO: De 9 a 26 de Junho
- ONDE: Parque de Exposição e Centro da Cidade
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- SEXTA (09/06)
- ESFA - Escola Superior São Francisco de Assis:
- 19h - Eleição da Realeza Ítalo-Teresense 2023
- SEXTA (16/06)
- Parque de Exposições:
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- 19h – Solenidade de abertura da XXXII Festa do Imigrante com diretoria do Circolo Trentino di Santa Teresa e Autoridades
- 20h – Musical italiano: Um Viaggio Nella Nostra Storia II
- 22h – Júlio Berger (voz, violão e acordeon)
- SÁBADO (17/06)
- Centro da cidade:
- 9h –Tradicional desfile no comércio local com a Banda de Música do Circolo Trentino di Santa Teresa, apresentando as eleitas da Realeza Teresense
- Parque de Exposições:
- 18h –Abertura da praça de alimentação
- 19h –Musical italiano: Um Viaggio Nella Nostra Storia II
- 21h –Chico Chagas
- 00h –Encerramento
- DOMINGO (18/06)
- Centro da Cidade:
- 07h30 – 6ª Corridinha dei bambini (infantil)
- 08h – 12ª Corrida dell’immigrante (adulto)
- Parque de Exposição:
- 10h – Aula Show de gastronomia italiana
- 12h – Cantoria italiana
- 13h – Gruppo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 14h – Gruppo Di Ballo Nova Trento –Guaraná/Aracruz
- 14h30 – Coral Itália Unita –Guaraná/Aracruz
- 15h – Gruppo Di Ballo Fiori di Pendanga–Ibiraçu
- 15h30 – Coral Folclórico Infantil do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 16h – Campeonato di boccia
- 15:30h – Banda Via Expressa
- 17h – Encerramento
- SEXTA (23/06)
- Parque de Exposições:
- 18h – Abertura da praça de alimentação
- 19h – Abertura com Coral Folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 20h – Camerata do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 21h – Banda Brasitália
- 00h – Encerramento
- SÁBADO (24/06)
- Parque de Exposições:
- 10h – Aula show de gastronomia italiana
- 12h – “Paiollada” italiana
- 14h – Campeonatos de boccia, mora, serrafita e moer café
- 14h – Ferrari Banda
- 17h – Apresentação de concertina e músicas italianas
- 18h30 – Gruppo Folk. Il Ballerini
- 19h30 – Gruppo Folk. Do Circolo Trentinodi Santa Teresa
- 20h30 – Show Toni Boni
- 22h30 – Capitão Morgan
- 00h – Encerramento
- DOMINGO (25/06)
- Centro da Cidade:
- 10h – Carrettella Del Vin – saída em frente a Prefeitura Municipal de Santa Teresa
- Parque de Exposições:
- 11h30 – Cantoria italiana com a chegada da Carrettella del Vin
- 12h – Os Carreteiros
- 14h30 – Gruppo Folk do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 15h – Coral Santa Cecilia Venda Nova do Imigrante
- 15h30 – Gruppo di Ballo Granello Giallo -Venda Nova do Imigrante
- 16h – Gruppo Folk. Piccolo Pavonne – Vila Pavão
- 18h – Encerramento
- SEGUNDA (26/06)
- Centro da Cidade:
- 06h –Alvorada
- 10h – Ressaca da Carrettella del Vin e Bolo de aniversário
- 12h – Encerramento