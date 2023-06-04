Carretela del Vin volta em 2023 a Santa Teresa na Festa do Imigrante

Carretela Del Vin de Santa Teresa no ano de 2017 Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A partir da próxima sexta-feira (9), a cidade de Santa Teresa, na Região Serrana do Estado, inicia a programação da 32ª Festa do Imigrante Italiano. Serão três finais de semana com uma agenda especial para comemorar as tradições que envolvem a primeira cidade colonizada por italianos do Brasil. Um dos destaques desta edição é que a tradicional e aguardada Carretela Del Vin está de volta, no dia 25 de junho.

Com algumas alterações, o evento, que já reuniu mais de 45 mil pessoas nas ruas do Centro da cidade, volta a ser realizado após um hiato de três anos — devido às restrições sanitárias da pandemia da Covid-19, a última carretela ocorreu em 2019.

Em conversa com HZ, a presidente do Circolo Trentino (o centro cultural responsável pela festa), Jurema Tonini adiantou que, desta vez, o desfile será em uma proporção menor e não haverá distribuição de bebidas ou alimentos, como era feito nas edições anteriores.

Segundo Jurema, o objetivo é realmente valorizar a cultura da comunidade teresense. "Essa 'italianidade' está refletida em todos os aspectos, sejam eles culturais, naturais e históricos. Estamos retomando com a carretela em menor proporção. O objetivo do retorno esse ano é atender essa comunidade teresense que valoriza a cultura italiana", destacou.

Jurema ainda explicou que, mesmo sem a distribuição de alimentos e bebidas, a essência da carretela se mantém. "É um desfile cultural para exaltar as tradições passadas pelos imigrantes italianos", disse. Por isso, todos os envolvidos se vestem com trajes típicos e apresentam aos turistas, em cima de carros alegóricos, aspectos importantes para a comunidade, como gastronomia, música e danças tradicionais.

PROGRAMAÇÃO DIVERSA

Além da carretela, no final da programação, a 32ª Festa do Imigrante contará com uma programação diversa. Na sexta (9), o primeiro dia, as festividades começam com a eleição da realeza ítalo-teresense 2023, na Escola Superior São Francisco de Assis, na Rua Bernardino Monteiro.

Na sexta seguinte (16), o público poderá prestigiar o musical italiano "Um Viaggio Nella Nostra Storia II" (Uma viagem à nossa História), que retrata a saga do início da imigração em Santa Teresa. Em seguida, às 21h, quem entra em cena é o músico Júlio Berger para um apresentação especial. As duas performances serão feitas no Parque de Exposições.

No sábado (17), a realeza ítalo-teresense será apresentada ao público em um desfile do comércio local, às 9h, no Centro da cidade. Na parte da tarde, quem comanda a música é o artista Chico Chagas, às 21h, no Parque de Exposições.

Já no domingo (18), a 6ª Corridinha del Bambini (infantil) e a 12ª Corrida dell'Immigrante (adulto) tomarão conta das ruas do Centro da Cidade na parte da manhã. Já no restante do dia, no Parque de Exposições, será possível assistir a uma aula-show de gastronomia italiana e diversas apresentações de corais e grupos folclóricos.

No último final de semana da festa, será possível conferir diversas apresentações musicais na sexta (23) e no sábado (24) e, claro, participar da Carretela Del Vin, no domingo (25).

"É uma festa que toda a comunidade teresense se envolve. É uma das mais maiores festas do município, talvez até a maior. Nós esperamos uma movimentação muito grande no setor de turismo. Esperamos que os hotéis e pousadas tenham 100% de ocupação. E que aumente também o volume de vendas do comércio", disse Jurema.

SERVIÇO

FESTA DO IMIGRANTE DE SANTA TERESA

QUANDO: De 9 a 26 de Junho

De 9 a 26 de Junho ONDE: Parque de Exposição e Centro da Cidade



PROGRAMAÇÃO COMPLETA