Colatina prepara um dos maiores arraiás do ES com premiação de até R$ 8 mil

Conforme o regulamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, serão cinco os critérios de avaliação para pontuação que obedecerão ao limite de 20 pontos por critério, como coreografia, animação, figurino, marcador, rainha, repertório e harmonia. As três melhores quadrilhas levam R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Já a melhor quadrilha infantojuvenil (até 15 anos) ganhará o prêmio de R$ 5 mil. O resultado das quadrilhas vencedoras será anunciado durante o evento, no dia 15 de julho.