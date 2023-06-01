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Pula a fogueira

Colatina prepara um dos maiores arraiás do ES com premiação de até R$ 8 mil

Arraiá Cola-Colá será realizado em julho e terá prêmio para melhores quadrilhas adulto e infantojuvenil. Inscrições vão até dia 15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 10:50

Festa Junina, arraiá
Arraiá em Colatina está marcado para o mês de julho Crédito: Shutterstock
Colatina resolveu reunir os diversos arraiás que aconteciam de forma espalhada no município num grande evento. Para isso, prepara uma grande competição de quadrilhas num evento a ser realizado na área de eventos da Avenida Beira Rio, entre os dias 12 a 16 de julho. O Arraiá Cola-Colá ainda promete show nacionais, diversão e prêmios de até R$ 8 mil.
As inscrições estão abertas gratuitamente no site da Prefeitura de Colatina até o dia 15 de junho (prazo já prorrogado). Podem se inscrever grupos de 10 a 12 pares brincantes compostos de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou sediadas no município. Na inscrição, a trupe deve anexar alguns documentos - como relação de participantes, CPF e certidão negativa do município - e o áudio em MP3 da música a ser utilizada na apresentação.
Conforme o regulamento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, serão cinco os critérios de avaliação para pontuação que obedecerão ao limite de 20 pontos por critério, como coreografia, animação, figurino, marcador, rainha, repertório e harmonia. As três melhores quadrilhas levam R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Já a melhor quadrilha infantojuvenil (até 15 anos) ganhará o prêmio de R$ 5 mil. O resultado das quadrilhas vencedoras será anunciado durante o evento, no dia 15 de julho.
Vale lembrar que, além do concurso de quadrilhas, o Arraiá Cola-Colá terá o show de Trio Forrozão de graça para animar os presentes. A proposta da prefeitura com o evento é fomentar a criatividade e promover o intercâmbio cultural, descobrir novos talentos, reconhecer a importância da festa julina nas diferentes regiões e incentivar as manifestações culturais nas comunidades.

SERVIÇO:

  • INSCRIÇÕES PARA O ARRAIÁ COLA-COLÁ
  • Prazo para inscrição dos participantes: Até o dia 15 de junho
  • Divulgação do resultado: 15 de julho
  • Inscrições: on line neste link
  • Data do evento: 12 a 16 de julho
  • Onde: no espaço de eventos da Avenida Beira Rio
  • Entrada gratuita

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