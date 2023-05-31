Com show de Zeca Baleiro, Fenaviola garante diversão em Colatina no feriadão

O cantor Zeca Baleiro contou histórias curiosas sobre suas passagens pelo Espírito Santo Crédito: Axila_ok

Atualização A Viação São Roque informou nesta terça (6) que atualizou a tabela de horários. Foram retiradas algumas saídas de ônibus da Estação Central e de Itapina divulgadas anteriormente. A matéria e o serviço foram atualizados.

A 15ª edição do Festival Nacional de Viola de Colatina, mais conhecido como FeNaViola, promete diversão durante o feriado de Corpus Christi. Na próxima semana, de quinta (8) a sábado (10), o melhor da música caipira invadirá a praça de Itapina, distrito da princesinha do Norte com a disputa de 20 músicos pelo título do tradicional festival. O destaque do line up é o show de Zeca Baleiro no encerramento do evento. Maya Ribeiro, Show da Viola e Efrahim Maia também sobem ao palco.

Além da música, durante os três dias, das 12h às 18h, a Combiousa, uma kombi equipada como sala de leitura e cineclube, também estará estacionada no FeNaViola. Além de uma feira de livros, o centro cultural itinerante promoverá música ao vivo, sarau poético e um show de talentos com a comunidade.

A cidade está preparada para receber os turistas. Segundo o prefeito Guerino Balestrassi, um trabalho de reparo nas vias rurais que dão acesso ao vilarejo já está sendo feito, ônibus extras já estão confirmados e os moradores preparados para receber os turistas.

"O distrito de Itapina, nosso sítio histórico, se alegra e se movimenta com a chegada dos músicos e dos turistas. Muitos moradores alugam quartos e casas para os três dias de festival e as barracas de comidas típicas são todas organizadas pela comunidade. Já estamos fazendo o trabalho prévio de recuperação e sinalização das estradas rurais que dão acesso à região e, durante o evento, as empresas de ônibus criam linhas e horários especiais para que os colatinenses possam curtir a festa com tranquilidade", completou.

ENTRADA E TRANSPORTE

A entrada ao evento é gratuita e a programação começa a partir das 20h, na quinta (8) e na sexta (9), e a partir das 18h, no sábado (10). Os colatinenses e turistas que quiserem participar da festa contarão com linhas especiais da viação São Roque, que sairão da Estação Central, no Centro da cidade, com destino a Itapina.

Na quinta (8) e na sexta-feira (9), sairá um ônibus do terminal às 19h30. O retorno poderá ser feito em um veículo que sairá do distrito à 0h30. No sábado (10), sairão dois ônibus de Colatina: às 18h30 e 19h30. O retorno será feito por dois ônibus, às 0h15 e 0h30.

Quem optar por passar a noite em Itapina poderá voltar a Colatina no domingo (11), em um ônibus da viação que sairá às 9h. A passagem custa R$ 12,40, o trecho. (Veja a programação de horários completa no fim do texto).

COMPETIÇÃO

Foco do evento, o concurso de música de viola terá três participantes do Espírito Santo e outros 17 de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina e Goiás. Os músicos e suas composições inéditas concorrerem a prêmios de até R$ 7 mil.

As vinte performances serão divididas em duas apresentações, na quinta (8) e na sexta (9), e avaliadas por uma comissão julgadora que definirá dez finalistas. No sábado (10), dos dez violeiros que se classificarem para a final, serão definidos os três primeiros colocados, além do Melhor Intérprete e do Melhor Violeiro. Os artistas finalistas também serão julgados pelo público na categoria Prêmio Povo.

OS SEMIFINALISTAS DO FENAVIOLA 2023

MÚSICAS INTERPRETADAS NA QUINTA (08/06) "O Sertão Resiste", de Renato Sabaini - Colatina, ES "Violeiro Andante", de Luiz Bira - Itabira, MG

"Barganha", de Diorgem Jr - Governador Valadares, MG

"Altares", de Cícero Gonçalves - Piedade, SP

"A Estrela de Davi", de Marinho San - Belo Horizonte, MG

"Entrelinhas", de Rogério Flávio - Itambacuri, MG

"Milagre de Santa Luzia", de Walter Lajes - Vitória da Conquista, BA

"Minha Guia", de Zebeto Corrêa - Taquaraçu de Minas, MG

"Alegria de Caboclo", de Tiel Martins & Eloy Francisco - Afonso Cláudio, ES

"Capricho do Destino", de Roger & Jadir - Nova Venécia, ES



MÚSICAS INTERPRETADAS NA SEXTA (09/06)

"Influência Nagô", de Ivan Pestana - Minas Novas, MG "Água de Choro", de Fabrício Manca de Souza & Renan Rodrigues de Souza - Leopoldina, MG

"Cantinela Para Um Amor", de Jaivan Acioy - Cândido Sales, BA

"Ciranda", de Tavinho Limma - Ilha Solteira, SP

"Viola Ponteada", de Paulo Macedo - Vitória da Conquista, BA

"Saudade Cancioneira", de Dentinho Arueira - Bombinhas, SC

"Nas Asas de Um Cantador", de Saulo Fagundes - Goiânia, GO

"Décima do Cantador", de Sinhô Passarim & Flor Bunita - Uberlândia, MG

"Viagem Sertaneja", de Gil Barros - Vitória da Conquista, BA

"Sinhô, Sinhá", de Taquinho de Minas - Belo Horizonte, MG



SERVIÇO