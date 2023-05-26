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"A Lua, Eu e Você": Paulo André lança primeira música ao lado de Budah e Tibery

Produção musical  foi parar nos assuntos mais falados do Twitter, nesta sexta (26). Faixa já está disponível nas plataformas digitais
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 18:03

Paulo André lança primeira música ao lado de Budah e Tibery
Paulo André lança primeira música ao lado de Budah e Tibery Crédito: Reprodução/Instagram/@ptibery
O quadro "Tocou, pocou" desta semana já foi ao ar mas tem uma nova produção musical feita 100% por artistas capixabas que acabou ganhando as redes sociais, na manhã desta sexta (26). Ao lado da cantora Budah e do produtor Tibery, o ex-BBB Paulo André lançou sua primeira música, o single "A Lua, Eu e Você".
Pouco antes da faixa ficar disponível nas plataformas digitais, o atleta usou seu perfil no Instagram para compartilhar como estava se sentindo. "Estou nervoso. Vou falar para vocês que essa sensação eu só sentia antes de competir", comentou.
Ao HZ, o produtor Tibery contou que a música faz parte do mixtape (uma compilação de canções) "Depois de Caim" e foi pensada especialmente para Paulo André e Budah. A proposta do compilado é pairar sobre diversos gêneros e moods, trazendo músicas mais agressivas, outras mais reflexivas e outras mais românticas, como é o caso de "A Lua, Eu e Você".
"Eu e o PA estávamos testando vários tipos de Beats e moods para enxergar o que mais combinava com a estética vocal dele. E em alguns desses dias, eu criei o instrumental de 'A Lua, Eu e Você'. Pensei em algo que fosse voltado pro R&B, algo que o PA pudesse soltar a voz cantando e também que ele pudesse fazer algo mais rimado. Depois de finalizar o beat, os únicos nomes de pessoas que aproveitariam ao máximo aquele som que me vinham na cabeça era o nome do PA e da Budah. Logo, não perdi tempo e convoquei os dois pro estúdio pra gente trabalhar em algo naquele beat", detalhou o processo de produção.
Já Budah, que foi convidada para cantar ao lado de Paulo André, compartilhou que ajudou o atleta a escrever sua parte para que a interação dos dois ficasse mais harmônica.
"O processo foi muito legal. Eu cheguei no estúdio e o PA já estava fazendo uma parte da música. Eu cheguei e só fui complementando. Ajudei ele a escrever a parte dele para parecer que a gente estava conversando no som. Foi uma vibe muito boa,  a gente curtiu demais fazer essa música juntos e tinha que ser a gente. Fiquei muito feliz de ter sido escolhida para essa primeira música com Paulo André, que o Tibery juntou a gente e deu essa bomba aí gostosíssima", comentou.

REPERCUSSÃO NAS REDES

Enquanto estava confinado no programa "Big Brother Brasil", em 2022, o capixaba já tinha mostrado o talento para a música e encantado os internautas. Alguns registros dele cantando viraram até remix fora da casa mais vigiada do Brasil. Com o lançamento da faixa "A Lua, Eu e Você", os fãs voltaram a vibrar pelo atleta e fizeram o nome chegar nos assuntos mais falados do Twitter.
Entre as publicações, muitos internautas enalteceram o talento de Paulo André. "Ser fã de Paulo André é incrível, um dia você acorda pra ver ele competindo, outro dia é ele cantando, outro dia modelando... e fazendo tudo com excelência", comentou uma admiradora. "O Paulo André tem talento pra cantar, dá pra ver que ele tem potencial.", completou outro seguidor.
Confira mais postagens sobre o lançamento:

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