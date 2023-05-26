"A Lua, Eu e Você": Paulo André lança primeira música ao lado de Budah e Tibery

Paulo André lança primeira música ao lado de Budah e Tibery Crédito: Reprodução/Instagram/@ptibery

O quadro "Tocou, pocou" desta semana já foi ao ar mas tem uma nova produção musical feita 100% por artistas capixabas que acabou ganhando as redes sociais, na manhã desta sexta (26). Ao lado da cantora Budah e do produtor Tibery, o ex-BBB Paulo André lançou sua primeira música, o single "A Lua, Eu e Você".

Pouco antes da faixa ficar disponível nas plataformas digitais, o atleta usou seu perfil no Instagram para compartilhar como estava se sentindo. "Estou nervoso. Vou falar para vocês que essa sensação eu só sentia antes de competir", comentou.

Ao HZ, o produtor Tibery contou que a música faz parte do mixtape (uma compilação de canções) "Depois de Caim" e foi pensada especialmente para Paulo André e Budah. A proposta do compilado é pairar sobre diversos gêneros e moods, trazendo músicas mais agressivas, outras mais reflexivas e outras mais românticas, como é o caso de "A Lua, Eu e Você".

"Eu e o PA estávamos testando vários tipos de Beats e moods para enxergar o que mais combinava com a estética vocal dele. E em alguns desses dias, eu criei o instrumental de 'A Lua, Eu e Você'. Pensei em algo que fosse voltado pro R&B, algo que o PA pudesse soltar a voz cantando e também que ele pudesse fazer algo mais rimado. Depois de finalizar o beat, os únicos nomes de pessoas que aproveitariam ao máximo aquele som que me vinham na cabeça era o nome do PA e da Budah. Logo, não perdi tempo e convoquei os dois pro estúdio pra gente trabalhar em algo naquele beat", detalhou o processo de produção.

Já Budah, que foi convidada para cantar ao lado de Paulo André, compartilhou que ajudou o atleta a escrever sua parte para que a interação dos dois ficasse mais harmônica.

"O processo foi muito legal. Eu cheguei no estúdio e o PA já estava fazendo uma parte da música. Eu cheguei e só fui complementando. Ajudei ele a escrever a parte dele para parecer que a gente estava conversando no som. Foi uma vibe muito boa, a gente curtiu demais fazer essa música juntos e tinha que ser a gente. Fiquei muito feliz de ter sido escolhida para essa primeira música com Paulo André, que o Tibery juntou a gente e deu essa bomba aí gostosíssima", comentou.

REPERCUSSÃO NAS REDES

Enquanto estava confinado no programa "Big Brother Brasil", em 2022, o capixaba já tinha mostrado o talento para a música e encantado os internautas. Alguns registros dele cantando viraram até remix fora da casa mais vigiada do Brasil. Com o lançamento da faixa "A Lua, Eu e Você", os fãs voltaram a vibrar pelo atleta e fizeram o nome chegar nos assuntos mais falados do Twitter.

Entre as publicações, muitos internautas enalteceram o talento de Paulo André. "Ser fã de Paulo André é incrível, um dia você acorda pra ver ele competindo, outro dia é ele cantando, outro dia modelando... e fazendo tudo com excelência", comentou uma admiradora. "O Paulo André tem talento pra cantar, dá pra ver que ele tem potencial.", completou outro seguidor.

Confira mais postagens sobre o lançamento:

a música do pa com a budah >>>>>>>>>>>> superou minhas expectativas, tá boa demais af — h. (@tthanninha) May 26, 2023

Quem juntou a Budah eo PA não separa nunca mais, por favor ? que música lindaaaaaaaa — ANA CAROL ? (@crvganacarol12) May 26, 2023

Eu vou sofrer lavando louça SIM!



Olha o que vocês fizeram comigo @iampauloandre, @afrobudah e @OficialTibery!?



OUÇA A LUA EU E VOCÊ pic.twitter.com/qCv74KH84O — ßårßïê • A Lua, Eu e Você ?❤️ (@jadresintonia) May 26, 2023

a música da budah com o pa me fez querer um love, que lindeza de música — ???????¹⁸⁹⁵ (@SantiagoMirelly) May 26, 2023

já ouvi umas 10vzs d tão boa q é!! budah e pa foram a mlhr junção d todas!! — milly (@Camillyvict00) May 26, 2023

Casamento perfeito a voz da Budah e do PA. Sem clubismo (?) Amei e estou viciada . . .

OUÇA A LUA EU E VOCÊ pic.twitter.com/7TCK02wBFp — Vanessa⚡? (@Vanessa8635857) May 26, 2023

imagina ter um romance, uma gatinha pra cantar essa música pra ela?

queria ? — Paulo André ? (@iampauloandre) May 26, 2023

Acordei escutando a música do meu querido Paulo André com a Budah e não ironicamente tá muito boa! Amei o love song! — gabriela barbosa (@comentcrf) May 26, 2023

O Paulo André tem talento pra cantar, dá pra ver que ele tem potencial. A música poderia ter mais desenvolvimento, mas pra uma estreia tá muito boa. Ele se apresenta pra cena como uma voz melódica, boa pra feats. Me surpreendeu. Parabéns.



OUÇA A LUA EU E VOCÊ — Danilo ✠ (@Dalnited) May 26, 2023