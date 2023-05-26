Lançamentos de Douglas Lopes, Trio Lubião e mais estão no “Tocou, Pocou”

Do pop ao forró pé de serra, o quadro musical mais capixaba do mundo traz os melhores lançamentos do Espírito Santo toda semana. E para apertar o play, vamos conhecer os novos trabalhos de Douglas Lopes, em “Pra Sorrir”, Trio Lubião, na faixa “Idioma Dessa Gente”, e ainda os EPs “Gramppo”, que leva o nome do artista, e “Ilusão”, de Matheus Nascimento.
“PRA SORRIR” - DOUGLAS LOPES
O cantor Douglas Lopes reedita sua parceria com o músico Chico Chagas no single "Pra Sorrir". A música, lançada dentro do projeto Minimal Sessions II, é a faixa de maior sucesso em números nas plataformas do cantor e compositor. Em uma nova versão, o capixaba relança a canção ancorada no arranjo minimalista e contando com a presença ilustre do acordeonista Chico Chagas.
“Eu já havia ficado lisonjeado em poder contar com o Chico na gravação original da música pro meu álbum ‘A Fogueira’, contudo havíamos feito tudo à distância por conta da pandemia. E essa oportunidade de me encontrar com ele presencialmente e gravarmos novamente uma versão dessa canção é algo muito especial"
O projeto Minimal Sessions consiste em gravar canções com arranjos minimalistas e sempre convidando artistas de diferentes áreas e gêneros musicais. Esta é a segunda temporada do projeto que também pode ser conferido em vídeo no canal do YouTube do artista. Já foram lançados dois singles com participação da cantora Luiza Dutra e do violonista Daniel Silva.
“IDIOMA DESSA GENTE” - TRIO LUBIÃO
Também temos forró pé de serra no “Tocou, Pocou” desta semana. O Trio Lubião, banda tradicional da Serra, lança a música “Idioma Dessa Gente”, em todas as plataformas digitais. Com 25 anos de muito som, o trio contou nessa nova faixa com as participações de Wagner Cidrera, da banda Plantada Reggae People, Vinicius Herkenhoff, César Baldan e Edvan Jatobá. Na bagagem, a banda ainda traz o prêmio do primeiro Festival de Forró de Itaúnas, em 2001, com a canção Passo Preto.
“NO MAR DE VITÓRIA” - GRAMPPO
Outra novidade é a canção “No Mar de Vitória”, do artista Gramppo. A música faz parte do novo EP de axé music, intitulado "Gramppo", que ainda conta com as faixas “No Corredor da Folia” e “Fuja do SPC”. Nascido no Rio de Janeiro, mas capixaba de coração, o cantor realizou uma viagem pelo Nordeste do Brasil para trazer novos sons e ritmos para o trabalho gravado em Vitória.
“EP ILUSÃO” - MATHEUS NASCIMENTO
E finalizando o nosso quadro musical de HZ, o EP “Ilusão”, de Matheus Nascimento. Com cinco faixas, incluindo introdução e interlude, o projeto do artista capixaba independente engloba diversos gêneros musicais, como MPB, R&B, Bossa Nova e o pop. Produzido pela Perc Porduções, o álbum autoral teve referências de Cícero, Beyoncé, Liniker, Marina Sena e Silva.
“O conceito do EP é contar uma história de uma paixão avassaladora que foi uma loucura da minha cabeça. O álbum começa contando a primeira fase da paixão que é intensa, linda e calma. Na segunda parte conto a parte ruim que é ter esperança e não ser correspondido. No final, conto sobre a aceitação de que tudo acabou e que não passou de uma ilusão da minha cabeça”, contou o artista.