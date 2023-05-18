Do rap ao pop, “Tocou, Pocou” traz Yasmin Souza, Ronnie Calil, Damazzio e Cello

Sabemos que os capixabas gostam de músicas variadas e de qualidade. Seja rap ou pop, o “Tocou, Pocou” oferece um catálogo de singles e álbuns para você, caro leitor, também adicionar novos sons na sua playlist. Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos de Yasmin Souza, Ronnie Calil, Damazzio e Cello.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui, confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“TANTO FAZ” | YASMIN SOUZA

Nosso primeiro lançamento da semana é a música “Tanto Faz”, da artista Yasmin Souza. Nascida no Rio de Janeiro, a cantora veio para Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, aos dez anos de idade. Apaixonada por música, Yasmin apostou no pop brasileiro, MBP e no alternativo em seu mais novo trabalho. Segundo ela, a canção fala sobre mudanças pessoais e fim de ciclos.

“Minhas canções falam sobre situações que aconteceram na minha vida. Essa, em especial, fala sobre o encerramento de um ciclo, de desapego de pessoas que me fazem mal. Diz muito sobre querer ficar longe de tudo para me recuperar, a ponto de não me importar mais com o que ficou para trás”, disse Yasmin.

“MÃE MARIA” | RONNIE CALIL

Seguindo, vamos apresentar a música “Mãe Maria”. A canção chega às plataformas digitais na voz de Ronnie Calil. O artista de 29 anos traz em seu novo projeto intitulado “Age com Poder”, a participação de outros cantores católicos como Dunga, a cantora Jaquelinni Moraes e o Pe. Fernando Souza, falecido em decorrência de complicações da Covid-19.

“A música ‘Mãe Maria’ é uma canção que fala sobre a vida de Nossa Senhora. A canção nos leva a refletir sobre a vida singela e o plano de salvação para cada um de nós”, contou o artista.

“SINAIS” | DAMAZZIO

O capixaba Damazzio, de 24 anos, chega com tudo no “Tocou, Pocou” com “Sinais”. Produzido por OFVC e mixado e masterizado pelo produtor Batata Beats, o single do artista conta com um clipe lúdico repleto de vários recursos visuais. O cantor, que também atende como rpnDMZ, traz na bagagem o single “FARFETCH” e o álbum “WAVES”.

“‘Sinais’ é uma música incrível, foi feita em um momento muito difícil da minha vida onde eu precisava de ajuda e motivação, mas parecia que só eu poderia fazer isso por mim. Acredito muito no poder dos sinais e como os detalhes podem mudar o ritmo de tudo. Eu quis mostrar para as pessoas um pouco disso, o quanto eu acredito e confio no poder dos sinais à minha volta”, afirmou Damazzio.

“NO TEU MAR” | CELLO E BANDA MACABÉIA