“Tocou, Pocou” traz os lançamentos de Bad Feels Club, Annah, Kaenizê e DJ Tiaguim

Sentiu cheirinho de música nova por aí? O “Tocou, Pocou” desta semana chega com muitos lançamentos para os capixabas. Vamos conhecer os novos trabalhos de Bad Feels Club, em “Evaporar”, a faixa “Todo Amor”, de Kaenizê, "Wherever I Will Be", da linharense Annah, e o set mixado “NÉCTAR”, do DJ Tiaguim.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“EVAPORAR” - BAD FEELS CLUB

Novidade na área da banda Bad Feels Club, constituída por Enzo Salviato (Voz), Guilherme Cavassa (Guitarra), Danilo Galdino (Guitarra), Vinicius Carvalho (Baixo) e Laio Masruha (Bateria). A faixa “Evaporar” chega ao mundo com um videoclipe recheado de luzes vibrantes. O grupo, que surgiu no fim do ano de 2018, em Vitória, tem a intenção de ser uma banda cover de emo e pop-punk.

"WHEREVER I WILL BE" - ANNAH

A cantora linharense Annah acaba de lançar sua nova música chamada "Wherever I Will Be". Produzida em Curitiba pelo produtor Rau Lizzard, a música apresenta um arranjo emocionante e uma batida energética que busca agradar os fãs de diversos gêneros musicais. Com sua voz poderosa, a capixaba vem ganhando destaque por todo estado através da música, sendo pré-indicada ao Prêmio da Música Capixaba na categoria "Artista Revelação 2023".

“Essa música é um dos meus trabalhos que mais me deu orgulho. No início eu disse que cantaria em outro idioma e as pessoas riam de mim. Quando fizemos essa música foi muito emocionante relembrar essa situação”, contou Annah.

DJ TIAGUIM - “NÉCTAR”

Quem também está no “Tocou, Pocou” desta semana é o DJ Tiaguim. O capixaba está lançando seu set mixado, intitulado “NÉCTAR”. De Vitória, Espírito Santo, o novo trabalho de Tiaguim traz muita música eletrônica, funk anos 2000 e outras batidas contagiantes. O repertório conta com estilos variados e busca “conversar” entre o morro e o asfalto, o funk e o trap, o eletrônico e o groove dos ritmos brasileiros.

“TODO AMOR” - KAENIZÊ

Por fim, o quadro musical de HZ encerra com o lançamento do capixaba Kayo Nogueira, mais conhecido como Kaenizê. O artista, que aparece pela primeira vez no “Tocou, Pocou”, chega com a música “Todo Amor”, produzida, masterizada e mixada por Sttiv Beats. A letra romântica remete uma experiência do próprio cantor.