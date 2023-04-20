De Amaro Lima a Douglas Lopes, confira os lançamentos do "Tocou, Pocou"

Se existe um dia certo para escutar música boa e capixaba, podemos dizer que esse dia é quando sai o “Tocou, Pocou”. E com um repertório bem eclético nesta semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Douglas Lopes, Igor Moreira, Amaro Lima e Juan The Winner.

Quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui, confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“DEMAIS PRA SONHAR” - DOUGLAS LOPES E DANIEL SILVA

O “Tocou, Pocou” desta semana abre alas para o novo lançamento do cantor e compositor Douglas Lopes. O single “Demais Pra Sonhar” chega às plataformas digitais com participação do multi-instrumentista Daniel Silva. Essa é a segunda canção lançada do novo projeto do capixaba, intitulado Minimal Sessions II. Além dela, o trabalho conta ainda com o single "Não se Iluda", com a cantora Luiza Dutra.

“BARCO DO AMOR” - AMARO LIMA

Outra novidade na área é a música “Barco do amor”, do cantor Amaro Lima. A faixa incorpora o novo álbum do capixaba, intitulado Noite Manimal, com previsão de estreia para junho deste ano. A música é uma regravação composta por Amaro e seu irmão Alexandre Lima, com o objetivo de revisitar o repertório do Manimal, banda de sucesso no fim dos anos 1990.

“‘Barco Do Amor’ traz uma mensagem positiva que fala da força transformadora desse sentimento que está em todos nós. O amor é simples e poderoso, no meio de tantas notícias que nos aflige hoje em dia, a música lembra que a simplicidade de amar, apesar de todas as dificuldades, é salvadora”, ressaltou o músico para HZ.

“VENCEDOR” - IGOR MOREIRA

Levando uma mensagem de superação, momentos de agradecimento e confiança, o cantor Igor Moreira, de 25 anos, apresenta “Vencedor”. A nova faixa de trabalho do capixaba foi composta pelo produtor musical Marcelo Loss e possui muitas influências do gospel clássico. Além disso, a música marca o início da carreira do jovem cantor, que também atua no ministério, levando a palavra de Deus em todos os lugares que visita.

“Após momentos difíceis na minha vida, tenho certeza que foi a minha fé no Senhor, que me fez chegar onde cheguei.Por meio da música, quero levar a palavra de Deus por onde eu for. Sinto que essa é a minha missão. É a minha verdadeira motivação de vida”, disse Igor.

“FICA À VONTADE” - JUAN THE WINNER

A gente encerra o “Tocou, Pocou” desta semana com a música “Fica À Vontade”, do cantor capixaba Juan The Winner. O cantor de apenas 20 anos produz suas canções com base no seu próprio alter ego, buscando trazer experiências pessoais nas letras. Segundo ele, vários temas foram abordados nesta nova faixa, como seu bairro e pessoas que fizeram parte de sua vida.