De Anderson Ventura a Alinne Garruth, veja as novidades do “Tocou, Pocou”

O “Tocou, Pocou” desta semana está pra lá de agitado. Ritmos como o pop, a MPB e o psicodélico fazem parte do quadro musical mais capixaba do mundo. Sem mais delongas, vamos conhecer os novos trabalhos de Anderson Ventura, Alinne Garruth, Romo e de Willian Francis e Os Sentinelas.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“QUEM SABE” - ANDERSON VENTURA

O “Tocou, Pocou” desta semana começa de uma forma bem romântica. A música “Quem sabe”, do cantor e compositor Anderson Ventura, chega às plataformas digitais com muito amor no ar. A letra retrata um flerte de alguém que se encantou com outro alguém em uma noite de verão. Além disso, a canção do capixaba tem influência de ritmos africanos e latinos, mas com uma roupagem pop bem atual.

“ME ASSOMBRA” - ALINNE GARRUTH

No mês da mulher, a artista capixaba Alinne Garruth se permitiu ser vulnerável ao abordar temas como medo e desejo em seu novo single “Me Assombra”. Segundo a cantora, o novo trabalho fala sobre entender que a única forma de enfrentar seus sentimentos, por piores que sejam, é passando por eles. Com uma produção carregada de graves e percussões contagiantes, Alinne inicia a estética do novo álbum e finca seu espaço na música popular nacional.

"O single marca uma nova fase na minha carreira, sendo o início do meu primeiro álbum de estúdio. Estou explorando uma estética mais obscura e sensual, mas ainda com a pulsação, energia e tempero da música pop brasileira”, destaca a artista.

EP “DREAMS, POSTPONED” - ROMO

A nossa próxima novidade é o lançamento do primeiro EP do artista Romo, intitulado “Dreams, Postponed”. Lançado neste mês, o EP com cinco faixas transborda sensibilidade e passeia pelo olhar para o universo, para os sonhos e para a expressividade. No último sábado (18), mais um clipe foi lançado, desta vez, da música Canis Majoris. Diferente de outras produções, esta vai para o lado psicodélico.

“‘Dreams, Postponed’ ganhou esse nome por justamente ser o que é: um sonho que, por muitas vezes, foi adiado. Representa um período importante da minha vida, de autodescoberta, amadurecimento, que agora se transforma no início de toda a minha carreira”, conta o músico. E um spoiler para HZ: tem faixa bônus gravada em uma cabana em Domingos Martins, que será lançada nas próximas semanas.

“CONTO COM VOCÊ (PRA SAIR DAQUI)” - WILLIAN FRANCIS, OS SENTINELAS